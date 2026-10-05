Edu Guedes se declara para Ana Hickmann e relembra fase difícil - Reprodução Instagram

Edu Guedes se declara para Ana Hickmann e relembra fase difícilReprodução Instagram

Publicado 05/10/2026 17:07

Edu Guedes se declara para Ana Hickmann e relembra fase difícil Reprodução Instagram

Ana compartilhou registros feitos durante um dia de trabalho em Maragogi, em Alagoas. Nos comentários da publicação, Edu destacou a determinação da apresentadora diante dos problemas que enfrentou nos últimos anos.“Muito orgulho de você. Há dois anos e meio atrás, você tinha duas escolhas a fazer, se lamentar entregar os pontos e desistir ou enfrentar o problema, que lhe foi causado de frente, erguer a cabeça, recomeçar e lutar pelo seu filho e por você. E é pela sua luta que sempre estarei a seu lado. Te amo”, escreveu.Na mensagem, o chef fez referência ao período em que Ana passou pelo processo de separação de Alexandre Correa. O relacionamento dos dois chegou ao fim em meio a acusações de agressão feitas pela apresentadora e a uma disputa envolvendo questões patrimoniais e a guarda do filho do ex-casal, Alexandre, conhecido como Alezinho.Ana e Edu são amigos há 21 anos e oficializaram o relacionamento após anos de amizade. Os dois se casaram em uma cerimônia luxuosa realizada em setembro deste ano e passaram a lua de mel na Itália.Após a celebração, Ana retomou os compromissos profissionais. Atualmente, a apresentadora está em Maragogi, onde concilia a agenda de trabalho com a nova fase da vida pessoal.A declaração de Edu foi publicada em meio aos registros da viagem profissional de Ana. Na mensagem, ele afirmou que continuará ao lado da apresentadora e associou a relação dos dois à trajetória de superação vivida por ela nos últimos anos.