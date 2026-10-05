Marvvila revela ameaças de stalker que se passa por seu namoradoReprodução Instragram
A artista explicou que nunca teve qualquer relação com o homem. Depois que decidiu bloqueá-lo, ele passou a procurar outras maneiras de chegar até ela, inclusive por meio de pessoas próximas e de páginas administradas por fãs.
"No começo, a gente tratava como algo engraçado, porque era um cara bem mais velho, mandando mensagem como se fôssemos um casal. Às vezes, eu postava uma música minha e ele falava que era para ele", contou.
A situação também passou a acontecer presencialmente. De acordo com Marvvila, o homem começou a aparecer em seus shows levando diversos presentes, entre eles ursos de pelúcia gigantes, flores, vinho, chocolates e cartas com declarações. Em uma dessas ocasiões, ele tirou uma foto com a cantora e entregou os presentes, mas não chegou a conversar com ela.
Mesmo assim, nas redes sociais, passou a fazer referências ao encontro como se tivesse vivido uma noite romântica ao lado da artista. "Ele não conversou comigo, mas nas redes sociais ele começou [a dizer]: 'amor, amei nossa noite', como se a gente tivesse algo", relatou.
A perseguição, segundo a cantora, já acontece há alguns meses e se intensificou gradualmente. Ela contou que o homem chegou a criar situações imaginárias de briga e reconciliação entre os dois, apesar de nunca ter recebido respostas dela.
O comportamento teria atingido um novo nível quando o homem enviou um vídeo que assustou Marvvila. Nas imagens, ele aparece sentado sozinho diante de uma mesa, fazendo um brinde enquanto a cantora estava na televisão. Para ele, segundo ela, aquela situação representava uma espécie de encontro romântico entre os dois.
Mesmo depois de ser bloqueado, o stalker continuou tentando se aproximar. Em outro episódio, ele teria tentado entrar em um show da cantora utilizando um ingresso falso e afirmando que era marido dela.
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