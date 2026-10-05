Renato Góes e Thaila Ayala - Reprodução/Instagram

Renato Góes e Thaila AyalaReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2026 14:30

Thaila Ayala resgatou fotos do casamento religioso com Renato Góes para comemorar sete anos da união. Nesta segunda-feira (5), a atriz relembrou a cerimônia realizada na Igreja do Carmo, na cidade de Olinda, Pernambuco, em publicação nas redes sociais.

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"Sete anos do dia mais feliz da minha vida! Sete anos do 'sim' mais certeiro que eu já dei! Sete anos que começamos a construir o nosso bem mais precioso: nossa família! Sete anos que te amo e te admiro cada dia mais! Parabéns pra gente", disse.

Nos comentários, Renato escreveu uma mensagem carinhosa para retribuir a homenagem da mulher. "Já vamos programar nossos próximos sete que serão ainda melhores!! Te amo", declarou.

Thaila Ayala e Renato Góes iniciaram o relacionamento em 2017 e oficializaram a união após dois anos juntos. Os atores são pais de Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 3.

Trabalho

Além do bom momento na vida pessoal, Renato Góes também encara um novo desafio na carreira profissional. O artista acaba de protagonizar uma das reviravoltas de "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo, na pele de Heitor. O filho desaparecido do milionário Arthur Brandão (Antônio Fagundes) se revelou para Pedro (Chay Suede) após a revisão criminal da condenação de Adriana (Leticia Colin).

Esse retorno ocorreu após vários desdobramentos no folhetim, entre eles o julgamento de Ademir (Dan Stulbach) por assédio, a derrocada de Ulisses (Alexandre Borges), ao ser descoberto por Fábia (Flávia Alessandra) no cassino clandestino, e Adriana se apresentando como sócia da joalheria A. Brandão.

Thaila Ayala foi responsável por raspar o cabelo do marido para o novo projeto. Ao lado dos filhos, ela brincou sobre a função. "Cabeleleila Leila ataca novamente, não basta cortar o cabelo das crianças agora tem que cortar do papai também!", escreveu.

A atriz reuniu os filhos antes de começar o corte. "O que vai acontece agora, pessoal?", perguntou. "Vamos cortar o cabelo do papai", responderam as crianças. Em seguida, Thaila pega a máquina e questionou Renato: "Preparado?".