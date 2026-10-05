Camilla de Lucas revela perda de 2 kg após viagem a Orlando - Reprodução Instagram

Camilla de Lucas revela perda de 2 kg após viagem a OrlandoReprodução Instagram

Publicado 05/10/2026 22:33

Camilla de Lucas voltou da viagem a Orlando, nos Estados Unidos, com uma mudança no peso. A influenciadora revelou nesta segunda-feira (5) que eliminou dois quilos durante os dias fora do Brasil e atribuiu o resultado às caminhadas que fez pelos parques da cidade.

O comentário foi feito nas redes sociais, onde Camilla reagiu com bom humor à perda de peso. “A caminhada nos parques fez eu perder dois quilos. Ódio”, escreveu a influenciadora, de 31 anos.



A vice-campeã do Big Brother Brasil 2021 também aproveitou a publicação para mostrar parte da rotina de exercícios. Depois de retornar da viagem, ela compartilhou sequências de atividades realizadas na academia.









Medo de não conseguir engravidar





Além das mudanças relacionadas à rotina de exercícios, Camilla já falou sobre outra questão que passou a fazer parte de seus planos pessoais depois de receber um diagnóstico médico. A influenciadora revelou que teve receio de não conseguir engravidar após descobrir que tem endometriose.



A condição fez com que ela começasse a questionar a possibilidade de ser mãe no futuro. Apesar da preocupação, Camilla ressaltou que nunca recebeu um diagnóstico de infertilidade e que ainda não começou a tentar engravidar.



“A primeira coisa que a gente fica é com medo de não ser fértil, de não poder ter filho, porque a endometriose pode, sim, fazer com que algumas mulheres não engravidem. Então essa foi uma preocupação. A minha idade também, já estou com mais de 30 anos”, afirmou em entrevista à Quem.



Camilla é casada desde 2023 com Mateus Ricardo. Os dois, no entanto, ainda não iniciaram as tentativas para ter filhos. Segundo a influenciadora, quando decidir começar esse processo, pretende contar com acompanhamento médico.



“Eu ainda não comecei a tentar engravidar, mas, quando começar, tenho que estar ali com uma profissional do meu lado”, declarou.



O diagnóstico de endometriose foi revelado por Camilla em abril deste ano. Segundo ela, a descoberta aconteceu depois de anos convivendo com cólicas que considerava normais. Ao receber o resultado dos exames, a influenciadora ficou assustada e decidiu procurar uma especialista na doença.



Desde então, Camilla passou a acompanhar a condição com uma profissional especializada. A endometriose pode afetar a fertilidade de algumas mulheres, mas o diagnóstico da doença, por si só, não significa que uma mulher seja infértil.

