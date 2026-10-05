Nanda Costta viaja com filhas gêmeas para resort no Ceará - Reprodução Instagram

Nanda Costta viaja com filhas gêmeas para resort no CearáReprodução Instagram

Publicado 05/10/2026 21:53 | Atualizado 05/10/2026 21:57

fotogaleria

Durante a estadia no Ohana Beach Park Resort, o trio aproveitou a estrutura do local, com direito a piscinas, momentos de descanso nos lounges e registros juntas em diferentes espaços. Apesar de publicar fotos da viagem, Nanda manteve a decisão de preservar os rostos das filhas nas imagens. Kim e Tiê são frutos do relacionamento que Nanda manteve com a percussionista Lan Lanh.A viagem acontece meses depois do fim da relação entre as duas. Nanda e Lan Lanh anunciaram a separação em fevereiro, após mais de uma década juntas. Desde então, a atriz passou a viver uma nova fase também na vida amorosa.Em setembro, Nanda confirmou o namoro com a diretora baiana Emilie Rey. As duas já haviam trocado declarações publicamente e apareceram juntas em diferentes ocasiões antes da confirmação oficial.A atriz tornou o relacionamento público durante o Rock in Rio, no mês passado. Nanda e Emilie posaram juntas durante o festival, oficializando diante dos holofotes o romance que já vinha sendo acompanhado pelos fãs.Além das mudanças na vida pessoal, Nanda também adotou uma novidade profissional. A atriz passou a assinar seu nome artístico como Nanda Costta, acrescentando uma segunda letra “t” ao sobrenome.A alteração foi anunciada por ela em setembro e, segundo a atriz, está relacionada à numerologia. Ao explicar a mudança nas redes sociais, Nanda brincou com a nova grafia e com a ideia de acrescentar uma letra ao sobrenome.“Bateu um vento aqui e lancei mais um T nas costas. Ops, no Costa”, escreveu.Em seguida, ela explicou que decidiu apostar na mudança por acreditar em numerologia. “Eu sei que Costa não pede mais nada, mas, como eu acredito num mói de coisas, estou botando fé nesse T aí. Não gostou? Morde as cosTTas”, brincou a atriz.Nanda completou 40 anos no dia 24 de setembro. A atriz celebrou a nova idade em uma festa realizada em São Paulo no fim do mês.