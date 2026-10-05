Thiago Gagliasso - Reprodução / Instagram

Thiago GagliassoReprodução / Instagram

Publicado 05/10/2026 08:13

Alguns famosos venceram o primeiro turno das eleições 2026, neste domingo (4), que ocorreram em todo o Brasil. Outras personalidades, no entanto, não tiveram votos suficientes e ficaram de fora dos cargos. Confira a lista!

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Rio de Janeiro

No Rio, Thiago Gagliasso (PL), irmão de Bruno Gagliasso, foi eleito deputado federal com 67.700 votos. Vale lembrar que os dois não mantêm proximidade devido a divergências políticas. Nas redes sociais, ele celebrou a conquista, agradecendo o ex-presidente da República, que está em prisão domiciliar. "Jair Messias Bolsonaro, é para você. Obrigado aos 67.700 votos! Agora é federal, p****."

Antonia Fontenelle (PSDB) e Sarah Poncio (Solidariedade) disputaram o mesmo cargo e se tornaram suplentes, assim como Inês Brasil (PSB) e Conrado (Democracia Cristã), deputados estaduais.

São Paulo

Em São Paulo, o filho de Gretchen, Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual. Luiz Philippe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial do Brasil, conquistou uma cadeira como deputado federal.

Minas Gerais

Já em Minas Gerais, a influenciadora digital Ana Elisa (PT), de 21 anos, que soma 2 milhões de seguidores no Instagram, foi a segunda deputada federal mais votada no estado, com 524.216 votos. Na mesma rede social, ela também agradeceu. "Obrigada, Minas Gerais."

Saiba quais não se elegeram

Por outro lado, algumas figuras conhecidas pelo público não tiveram êxito na candidatura de deputado federal. No Rio, o ator Humberto Martins e a ex-paquita Andréa Sorvetão, ambos do partido Democracia Cristã, não se elegeram.

Em São Paulo, José Luiz Datena (PSB), Silvia Abravanel (PSD), Geraldo Luís (Avante); Val Marchiori (Republicanos), Rachel Sheherazade (PSD) e o cantor Manoel Gomes, conhecido como Caneta Azul (Avante-SP), também ficaram de fora.

A influenciadora Maria José Mendes da Cruz, a Menina da Bota (União Brasil-MG), o ex-BBB Matteus Amaral (PP-RS), o apresentador Sikêra Jr. (Republicanos-SP) e o humorista Tiririca (PSD-CE) não tiveram votos suficientes. A ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil-AM) também tentou uma vaga como deputada estadual, mas perdeu.

