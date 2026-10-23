Franciny Ehlke compartilhou mensagem sobre maternidade - Reprodução/Instagram

Franciny Ehlke compartilhou mensagem sobre maternidadeReprodução/Instagram

Publicado 23/10/2026 10:17 | Atualizado 23/10/2026 12:42

Franciny Ehlke , de 27 anos, falou sobre maternidade em nova publicação nas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (23). Na reta final da gravidez, ela se emocionou ao comentar a evolução do quarto da bebê. A influenciadora espera a primeira filha com o marido, Tony Maleh, de 37.

Leia mais: Grávida, Franciny Ehlke revela nome escolhido para filha



A empresária revelou que nunca havia imaginado se tornar mãe. "O quarto da Zara está 98% pronto (aconteceram uns imprevistos). Mas não vim falar disso e, sim, da sensação maravilhosa de olhar para esse quarto e pensar: eu sou mãe. Mãe de uma menina. Em qualquer outro momento da minha vida, eu não teria me sentido preparada. Quando me perguntavam, eu desconversava e até falava que não queria. Eu ainda não conseguia me imaginar vivendo tudo isso".



Franciny tomou a decisão de iniciar uma família com a progressão do relacionamento com o parceiro. "Mas, depois que me apaixonei pelo pai dos meus filhos, construir a nossa família virou um desejo que eu nunca tinha sentido desse jeito. E agora, com ela aqui na minha barriga, sinto uma vontade enorme de cuidar, de me doar, de estar perto e de ser alguém com quem ela sempre possa contar. Ela vai precisar de mim. Assim como até hoje eu preciso da minha mãe", disse.



Ela ainda se declarou à filha que irá nascer. "Ainda tenho tanto para aprender, mas fico imaginando a nossa vida juntas, as nossas conversas, as nossas descobertas... e torcendo para que ela encontre em mim também uma melhor amiga. Zara, você ainda nem chegou aos meus braços e já me ensinou tanto sobre o amor. E nesse quartinho vamos viver muitos dias e noites juntas! Ele está tão lindo".



Já nos Stories do Instagram, a influenciadora demonstrou emoção com a espera da pequena. "Eu sou horrível chorando, mas é genuíno, porque ela me emociona muito. Eu não chorei escrevendo esse texto, não, gente. Está até preto e branco para vocês não verem o quarto ainda. Ai, gente, está chegando a hora! Estou muito ansiosa para conhecer o rostinho dela", completou. A empresária revelou que nunca havia imaginado se tornar mãe. "O quarto da Zara está 98% pronto (aconteceram uns imprevistos). Mas não vim falar disso e, sim, da sensação maravilhosa de olhar para esse quarto e pensar: eu sou mãe. Mãe de uma menina. Em qualquer outro momento da minha vida, eu não teria me sentido preparada. Quando me perguntavam, eu desconversava e até falava que não queria. Eu ainda não conseguia me imaginar vivendo tudo isso".Franciny tomou a decisão de iniciar uma família com a progressão do relacionamento com o parceiro. "Mas, depois que me apaixonei pelo pai dos meus filhos, construir a nossa família virou um desejo que eu nunca tinha sentido desse jeito. E agora, com ela aqui na minha barriga, sinto uma vontade enorme de cuidar, de me doar, de estar perto e de ser alguém com quem ela sempre possa contar. Ela vai precisar de mim. Assim como até hoje eu preciso da minha mãe", disse.Ela ainda se declarou à filha que irá nascer. "Ainda tenho tanto para aprender, mas fico imaginando a nossa vida juntas, as nossas conversas, as nossas descobertas... e torcendo para que ela encontre em mim também uma melhor amiga. Zara, você ainda nem chegou aos meus braços e já me ensinou tanto sobre o amor. E nesse quartinho vamos viver muitos dias e noites juntas! Ele está tão lindo".Já nos Stories do Instagram, a influenciadora demonstrou emoção com a espera da pequena. "Eu sou horrível chorando, mas é genuíno, porque ela me emociona muito. Eu não chorei escrevendo esse texto, não, gente. Está até preto e branco para vocês não verem o quarto ainda. Ai, gente, está chegando a hora! Estou muito ansiosa para conhecer o rostinho dela", completou.

Nome da herdeira





Em publicação nas redes sociais realizada em junho, a influenciadora revelou que a bebê irá se chamar Zara e explicou o significado. "A gente prefere dar um nome mais curto do que um mais comprido. O momô tem descendência libanesa, e eu acho lindo os nomes árabes. Inclusive, eu amo o nome do meu enteado, que é Rafik, cujo significado, por curiosidade, significa amigo fiel. Eu acho a coisa mais linda do mundo”.



“Então, procurando um nome curto, árabe e com significado para a nossa filha, definimos que o nome dela será Zara. É um nome fácil de escrever e de pronunciar. Na origem árabe, significa flor que floresce. Por isso que eu estou aqui com um buquê de flores nesse fundo. Em hebraico, está associado a brilhar, aurora e radiância. Então, eu queria muito dar esse nome para ela. Que ela brilhe por mérito dela. Que ela seja aquela flor que floresce em todas as fases da sua vida. Que ela seja brilho por onde ela passa. E que esse brilho seja dela, não por mérito de onde ela veio, do que ela tem”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa