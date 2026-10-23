Bruna Griphao concilia ensaios do ’Dança dos Famosos’ e do SalgueiroReprodução Instagram
A rotina intensa foi compartilhada pela própria artista nas redes sociais. “Saindo do ensaio do Dança morta e indo direto para o Salgueiro, que hoje tem ensaio também”, contou antes de seguir para o compromisso com a agremiação.
Ao chegar à quadra, Bruna comemorou ter conseguido cumprir a programação. “Deu tempo”, escreveu.
A atriz ocupa o posto de musa do Salgueiro e continuará na função no próximo desfile. Desde que foi anunciada pela escola de samba, ela passou a fazer aulas de samba para aprimorar os passos e vem demonstrando dedicação à preparação para o Carnaval.
Férias na Grécia
Além da rotina de ensaios, Bruna também tem compartilhado momentos de descanso nas redes sociais. Em agosto desse ano, a atriz aproveitou as férias na Grécia e publicou fotos da temporada em Mykonos, chamando a atenção pelo vestido transparente escolhido para um passeio pela ilha.
O modelo tinha recortes e decote, deixando o bronzeado da artista em evidência. Nas imagens, ela aparece em diferentes cenários do destino turístico e também mostra detalhes do look.
As publicações receberam centenas de comentários de seguidores. “Deusa”, escreveu uma fã. “Perfeita”, comentou outra. Uma internauta brincou: “Não sei quem está mais lindo: você ou esse vestido”. O bronzeado da atriz também foi elogiado.
Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna tem usado o perfil para dividir registros da viagem e mostrar momentos da temporada de descanso na Europa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.