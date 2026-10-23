Bruna Griphao concilia ensaios do ’Dança dos Famosos’ e do Salgueiro - Reprodução Instagram

Bruna Griphao concilia ensaios do ’Dança dos Famosos’ e do SalgueiroReprodução Instagram

Publicado 23/10/2026 18:07

Bruna Griphao dividiu a quinta-feira (22) entre dois compromissos que exigem disposição. À tarde, a atriz ensaiou para o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Mais tarde, seguiu para a quadra do Salgueiro, onde participou de um ensaio da escola para o Carnaval 2027.

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A rotina intensa foi compartilhada pela própria artista nas redes sociais. “Saindo do ensaio do Dança morta e indo direto para o Salgueiro, que hoje tem ensaio também”, contou antes de seguir para o compromisso com a agremiação.



Ao chegar à quadra, Bruna comemorou ter conseguido cumprir a programação. “Deu tempo”, escreveu.



A atriz ocupa o posto de musa do Salgueiro e continuará na função no próximo desfile. Desde que foi anunciada pela escola de samba, ela passou a fazer aulas de samba para aprimorar os passos e vem demonstrando dedicação à preparação para o Carnaval. A rotina intensa foi compartilhada pela própria artista nas redes sociais. “Saindo do ensaio do Dança morta e indo direto para o Salgueiro, que hoje tem ensaio também”, contou antes de seguir para o compromisso com a agremiação.Ao chegar à quadra, Bruna comemorou ter conseguido cumprir a programação. “Deu tempo”, escreveu.A atriz ocupa o posto de musa do Salgueiro e continuará na função no próximo desfile. Desde que foi anunciada pela escola de samba, ela passou a fazer aulas de samba para aprimorar os passos e vem demonstrando dedicação à preparação para o Carnaval.

Férias na Grécia





Além da rotina de ensaios, Bruna também tem compartilhado momentos de descanso nas redes sociais. Em agosto desse ano, a atriz aproveitou as férias na Grécia e publicou fotos da temporada em Mykonos, chamando a atenção pelo vestido transparente escolhido para um passeio pela ilha.



O modelo tinha recortes e decote, deixando o bronzeado da artista em evidência. Nas imagens, ela aparece em diferentes cenários do destino turístico e também mostra detalhes do look.



As publicações receberam centenas de comentários de seguidores. “Deusa”, escreveu uma fã. “Perfeita”, comentou outra. Uma internauta brincou: “Não sei quem está mais lindo: você ou esse vestido”. O bronzeado da atriz também foi elogiado.



Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna tem usado o perfil para dividir registros da viagem e mostrar momentos da temporada de descanso na Europa.