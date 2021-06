Cenas da peça online Hoje não é um bom dia - Divulgação

Rio - A peça online 'Hoje não é um bom dia' fica em cartaz até dia 27 de junho. Com transmissões ao sábados e domingos, às 20h30, o espetáculo é exibido em formato de filme ao vivo, via zoom e com ingresso colaborativo (pague o quanto puder, a partir de $15). A direção é de Priscila Lima, com dramaturgia de João Maia Peixoto e preparação corporal de Amanda Gouveia. O elenco conta ainda com Amanda Gouveia, Charlotte Cochrane, Fernanda Vizeu, Priscila Lima e Tainá Medina.

Duas jovens mulheres conversam por uma vídeo chamada através do aplicativo zoom. O papo, erótico a princípio, rapidamente toma contornos desagradáveis, e o que era um encontro romântico se transforma numa interação ameaçadora e extremamente violenta. Assim começa a tragicomédia "Hoje não é um dia bom", um retrato acido e humorado dos efeitos que a precariedade do capitalismo pandêmico exercem nas relações pessoais. Numa sequência de calls desesperadas, cada uma das nossas personagens - figuras típicas do nosso tempo: coachs, empreendedoras, terapeutas, traficantes e funcionarias - passam adiante suas batatas quentes e inseguranças, numa corrente de desacato e falta de empatia que nos leva enfim a questionar: o que pode quebrar esse ciclo vicioso?

Desenvolvido ao longo de seis meses na plataforma zoom, o espetáculo buscou se utilizar do método Meisner de treinamento de atores para criar uma linguagem entre o cinema e o teatro que permitisse se aproveitar dos limites e dificuldades do ambiente virtual a seu favor. Usar as limitações que o isolamento social traz como mídia para expressar algo que e intrínseco a esse momento. Ao longo do período de criação, as atrizes, junto a diretora Priscila Lima e o dramaturgo João Maia, se encontraram regularmente para improvisar situações de chamadas de vídeo, que foram aos poucos se entrelaçando em uma narrativa integrada. O resultado e uma obra dinâmica, divertida e contemporânea que não se envergonha de sua condição limiar, fazendo dela sua forca.

Depois de uma curta temporada de muito sucesso no final de 2020, o coletivo se prepara para uma nova temporada de apresentações, mostrando o trabalho renovado pela experiência da temporada anterior, além de modificado por detalhes que tragam a realidade de 2021. A reestreia esta prevista para junho, com temporada de um mês aberta ao publico.

SERVIÇO

HOJE NÃO É UM BOM DIA

Filme ao vivo disponível na plataforma zoom

De 12/06 a 27/06 - sábados e domingos às 20h30

Ingressos: a partir de R$15,00

Vendas: www.sympla.com.br