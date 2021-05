O novo gestor pretende montar uma programação mista de grandes espetáculos e produções locais, além de criar um festival de teatro Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/05/2021 08:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson nomeou para diretor artístico do Teatro Municipal Palhaço Carequinha o ator, humorista e roteirista gonçalense Jefferson Souza Farias. Nascido e criado no bairro Vila Lage, Jefinho - como é conhecido - foi escolhido pela Secretaria de Turismo e Cultura para desenvolver projetos que valorizem a classe artística local. “São Gonçalo, com a sua grandeza, abriga artistas muito talentosos e temos que valorizar as ‘pratas da casa’. Jefferson vai ter a missão de buscar esses talentos e investir nos trabalhos que eles desenvolvem na cidade. O Teatro Municipal é nosso patrimônio, então temos que valorizar e dar oportunidade para os artistas do município”, afirmou Nelson.



Jefinho ganhou reconhecimento nacional no papel do personagem Ceguinho, do programa A Praça é Nossa. Deficiente visual desde os 11 anos por conta de uma trombose cerebral, o artista é formado em Teatro, com atuação em diversos espetáculos teatrais, e já lançou um livro. Como diretor do Municipal, um dos principais objetivos do novo gestor é montar uma programação que inclua tanto os grandes espetáculos quanto as produções locais. O ator também adiantou que pretende criar um festival municipal de teatro e almeja incluir São Gonçalo no Circuito de Teatro do Estado do Rio de Janeiro.

“É um grande desafio assumir a função de diretor artístico desta que atualmente é a grande casa do artista gonçalense. Vamos trabalhar bastante para trazer grandes espetáculos para a cidade e fomentar as criações artísticas locais. Como artista, sei o quanto é difícil o início da carreira. Por isso, vamos desenvolver projetos para promover os talentos iniciantes. Vamos ainda convidar nossos atores e atrizes que não moram mais aqui para participar de nossas ações culturais. Queremos oferecer uma programação com diversidade”, declarou Jefferson.

Publicidade

Jefferson e o prefeito, Capitão Nelson Divulgação / Lucas Alvarenga