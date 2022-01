Festival Universo Spanta - Divulgação

Festival Universo SpantaDivulgação

Publicado 05/01/2022 17:43

Rio - Marcado para ter início nesta quinta-feira, o festival 'Universo Spanta', um dos maiores festivais de música brasileira, teve sua estreia adiada. Principal atração da noite, Lulu Santos teve o show cancelado porque parte de sua equipe testou positivo para a covid-19.

Confira as mudanças na programação:

Dia 6Os profissionais de saúde que estão sendo homenageados pelo Universo Spanta e receberam gratuitamente ingressos para o show de amanhã, quinta-feira, dia 6, poderão escolher outro dia para ir ao festival. Alguns profissionais da equipe do cantor e compositor Lulu Santos estão com Covid e, por isso, o artista se vê impossibilitado de realizar o espetáculo. Frente ao fato, a organização do Universo Spanta decidiu suspender os shows do dia 6. Os profissionais de saúde e convidados que estiverem de posse do ingresso poderão escolher qualquer outro dia para curtir o festival.O processo será simples: basta selecionar o dia de sua preferência e apresentar o ingresso. Importante: ele será válido para 1 dia do festival. Depois que for usado, o QR Code do ingresso perderá a validade.Dia 7A cantora Duda Beat comunicou à organização do festival que está com Covid e não poderá se apresentar. Por isso, todas as pessoas que compraram ingresso para o dia 7, sexta-feira, serão contempladas com um ingresso extra para o dia 28/1, nova data do show da artista. Nesta sexta-feira, se apresentam nos três palcos do Universo Spanta: Gilsons, Marina Sena, Chico Chico, Bloco 442, Lamparina, Minha Luz é de Led, Marcelinho da Lua, além de outras atrações. O processo para quem tiver comprado ingresso para o dia 7 e quiser voltar no dia 28/1 é simples: basta enviar um e-mail para [email protected] , informando o endereço de e-mail, o CPF e o telefone cadastrados na plataforma Ingresse no momento da compra. A organização irá enviar para a carteira do usuário na Ingresse o convite para o dia 28/1 ao longo da semana que vem.