Festival Spanta cancelou apresentações deste fim de semana - Reprodução

Publicado 06/01/2022 15:56

fotogaleria

"Estamos há dois anos trabalhando para entregar o mais diverso festival de música brasileira do país. [...] Durante todo este tempo, mantivemos contato permanente com as autoridades sanitárias e intensificamos as conversas nos últimos dias. Temos escutado vocês também, mas nem sempre conseguimos dar um posicionamento tão rápido quanto gostaríamos por toda complexidade que envolve a realização de um projeto como esse", iniciou o comunicado.

"Compartilhamos com vocês neste momento que decidimos adiar os shows deste fim de semana, dias 7, 8 e 9, mesmo diante de todas as dificuldades e complicações inerentes a essa decisão. Os demais eventos do nosso calendário estão mantidos e seguimos acompanhando o cenário com os órgãos de saúde ao longo dos próximos dias."

"Temos a esperança de que realizaremos um festival lindo e que, a partir do dia 14 de janeiro, conseguiremos nos reencontrar. Informamos ainda que as atrações dos dias 7, 8 e 9 estão sendo REAGENDADAS para outras datas no mês de janeiro e comunicaremos as mudanças ao longo do dia. [...] Sim, nós merecemos viver um verão inesquecível! Toda essa espera valerá a pena. Até breve!", finalizou.