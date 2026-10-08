Suho, do EXO, anunciou seu primeiro show no Brasil para dezembroReprodução / Instagram
Suho, membro do EXO, anuncia primeiro show no Brasil
Cantor sul-coreano se apresenta em São Paulo no dia 20 de dezembro; ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (9)
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