Suho, do EXO, anunciou seu primeiro show no Brasil para dezembro - Reprodução / Instagram

Suho, do EXO, anunciou seu primeiro show no Brasil para dezembroReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2026 14:14



Suho, do grupo EXO, fará seu primeiro show no Brasil em dezembro. O cantor sul-coreano se apresenta no dia 20, no Komplexo Tempo, em São Paulo, como parte da turnê "2026 K-POP Chronicle Live SUHO Fan-Con".

Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (9), às 19h, pela Sympla. A apresentação será realizada na Avenida Henry Ford, 511, no Parque da Mooca.



Os valores variam de R$ 225, na meia-entrada da pista comum, a R$ 1.600 no pacote VVIP. A opção mais completa inclui foto individual, acesso ao soundcheck e Hi Bye Session. Já o pacote VIP custa R$ 1.100 e dá direito a foto em grupo, soundcheck e Hi Bye Session.



O formato fan-con combina apresentações musicais com momentos de interação com o público. A passagem por São Paulo marcará o primeiro encontro do artista com os fãs brasileiros.



Suho estreou em 2012 como líder do EXO e, ao longo da carreira, também desenvolveu trabalhos como solista, explorando especialmente o pop e o rock. Fora da música, participou de produções como "The Universe's Star", "Rich Man", "Behind Your Touch" e "Missing Crown Prince", além de filmes e musicais.



Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa