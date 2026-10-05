Cartazes de 'Shrek - O Musical' - Reprodução/Instagram

Cartazes de 'Shrek - O Musical'Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2026 11:22





A novidade foi revelada nos perfis do projeto nas redes sociais. "Prepare-se para rir, se emocionar e cantar muito com o ogro mais amado do mundo e sua turma em um espetáculo para toda a família, agora no Rio de Janeiro!", anunciou. Após mais de 146 mil espectadores em São Paulo, o espetáculo “Shrek – O Musical” anunciou a nova temporada no Rio de Janeiro, neste domingo (4). Com texto e letra por David Lindsay-Abaire e música por Jeanine Tesori, a apresentação tem previsão de estreia para o dia 19 de maio de 2027, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.A novidade foi revelada nos perfis do projeto nas redes sociais. "Prepare-se para rir, se emocionar e cantar muito com o ogro mais amado do mundo e sua turma em um espetáculo para toda a família, agora no Rio de Janeiro!", anunciou.

Entre os comentários, internautas demonstraram animação com o espetáculo. Uma fã destacou felicidade com a notícia. "Eu não estou acreditando até agora! Meu Deus! Vai com tudo Shrek!"; enquanto outra celebrou: "Finalmente o Rio tendo o seu momento de brilhar! Bora". Alguns, ainda, exclamaram: "Eu amo", "Tudo o que eu pedi" e "Eu quero".



O musical é uma produção do Instituto Artium de Cultura, em coprodução com o Atelier de Cultura, e traz Tiago Abravanel, de 38 anos, no papel de Shrek e Evelyn Castro, de 45, como o Burro. A peça é uma adaptação de "Shrek" da DreamWorks, vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2002. O espetáculo estreou nos teatros em 2008, na Broadway, trazendo as aventuras do ogro e seus amigos para os palcos.

A trama acompanha Shrek, que entra em uma jornada ao lado de Burro, ao ver sua vida no pântano passar, de repente, por mudanças. Junto do companheiro, eles encontram novos desafios e desafiam as convenções tradicionais dos contos de fadas, encontrando nos locais mais improváveis, a beleza, o amor e a coragem.



Os ingressos para a temporada já estão à venda, com preços que variam de R$50 a R$420, na bilheteria oficial e no site da sympla.com.br.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa