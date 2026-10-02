Paula Fernandes revelou datas dos shows de nova turnê - Divulgação/ SYNCA - IAN RASSARI

Paula Fernandes revelou datas dos shows de nova turnê Divulgação/ SYNCA - IAN RASSARI

Publicado 02/10/2026 11:03

Paula Fernandes anunciou as datas e locais da turnê "30 & Poucos Anos", em comemoração as três décadas de carreira. A série de shows passará por oito capitais brasileiras e reunirá as canções do audiovisual homônimo gravado na Vibra, em São Paulo. A venda de ingressos começa na terça-feira (06), às 14h.

fotogaleria

No palco, o público também encontrará clássicos que ajudaram a sertaneja a ganhar notoriedade nacional, entre eles "Jeito de Mato", "Pássaro de Fogo", "Pra Você" e "Não Precisa". O repertório também incorpora o novo hit "Circo", em parceria com Simone Mendes, além de canções como "Man! I Feel Like a Woman!" e "Still the One", eternizadas por Shania Twain.

"Estou muito animada em levar esse show para o público. ‘30 & Poucos Anos’ é uma turnê muito especial para mim, porque reúne músicas que fazem parte da minha história e de tantos momentos que vivi ao lado dos fãs. Preparamos tudo com muito carinho e estou ansiosa para subir ao palco, cantar junto e viver mais uma noite inesquecível", celebra.

Mineira de Sete Lagoas, Paula Fernandes soma mais de 2,4 bilhões de streams nas plataformas digitais; 5,6 milhões de discos vendidos e dois trofeus do Grammy Latino. A sertaneja realizou 15 turnês internacionais, passando por países da Europa, Estados Unidos e África.

Em 2025, a sertaneja lançou o EP "SIMPLESmente Eu", um projeto que conecta com suas raízes. Já neste ano, ela integrou o elenco da novela "Coração Acelerado", da TV Globo. Ela interpretou Maria Cecília, avó da protagonista Agrado Garcia (Isadora Cruz) e mãe de Janete (Leticia Spiller) e Zilá (Leandra Leal).

Confira datas e locais:

• 05 de dezembro de 2026: Vibra - São Paulo



• 19 de março de 2027: Teatro do Bourbon Country - Porto Alegre



• 20 de março de 2027: Teatro Positivo – Curitiba



• 02 de abril de 2027: Teatro RioMar - Recife



• 03 de abril de 2027: Teatro Riachuelo - Natal



• 04 de abril de 2027: Teatro RioMar - Fortaleza



• 15 de maio de 2027: Minascentro - Belo Horizonte



• 05 de junho de 2027: Qualistage - Rio de Janeiro