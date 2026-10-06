Apresentações acontecem no Terreirão do Samba, no Centro do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Apresentações acontecem no Terreirão do Samba, no Centro do RioDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 06/10/2026 11:20 | Atualizado 06/10/2026 11:33

Os ingressos para os shows gratuitos em comemoração ao Dia do Comerciário podem ser obtidos a partir desta terça-feira (6). Os bilhetes estarão disponíveis para retirada online ou presencialmente. As apresentações acontecem no Terreirão do Samba, no Centro do Rio, e terão Mumuzinho e a dupla Maiara e Maraisa como atrações principais.

Para quem irá retirar os ingressos online, basta acessar o site do Sindicato dos Comerciários , a partir desta terça-feira (6), às 14h. Já para quem prefere comparecer ao local, é preciso ir à sede ou às subsedes da entidade, mediante comprovação de vínculo, a partir de quarta-feira (7).

Retirada de ingressos

O período de retirada dos ingressos começa nesta terça-feira (6) e vai até o próximo dia 17, ou enquanto durarem os estoques. Somente trabalhadores do comércio do município do Rio de Janeiro, sócios ou não sócios do Sindicato, podem realizar a retirada. Para isso, é necessário apresentar a carteirinha digital do Sindicato ou a comprovação de vínculo empregatício. Por pessoa, serão fornecidos dois ingressos para sócios e um para não sócios.

Sede e subsedes do Sindicato dos Comerciários

A sede do Sindicato dos Comerciários fica na Rua André Cavalcanti, 33, na Lapa. Já as subsedes estão localizadas em Campo Grande, na Rua Iaçu, 74, em frente à rodoviária; em Madureira, na Rua Américo Brasiliense, 158; no Norte Shopping, na Avenida Dom Hélder Câmara, 5.574, sala 3013; e no BarraShopping, na Avenida das Américas, 4.666, nas áreas de descarga 5 e 6.

Dia do evento

Os portões do Terreirão serão abertos às 16h para os shows. O primeiro a subir ao palco será Mumuzinho e, em seguida, a dupla Maiara e Maraisa. O DJ Letto embalará o público antes e entre os shows.

A festa homenageia um segmento profissional que é o alicerce de grande parte da economia do estado.

"O setor é composto por 392 mil estabelecimentos, responsáveis por cerca de dois terços da atividade econômica e por mais de 1,8 milhão de empregos formais (61% dos postos de trabalho no estado). Somente na capital, segundo o sindicato da categoria, há cerca de 300 mil trabalhadores atuando no comércio", afirma o Sesc RJ, um dos responsáveis pelo evento.

O Dia do Comerciário é celebrado sempre na terceira segunda-feira do mês de outubro no Rio. Na data, o comércio da cidade não abre as portas, como estabelecido em convenção coletiva. As exceções são as lojas em aeroportos, portos e estações ferroviárias, metroviárias e rodoviárias.