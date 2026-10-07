Henrique e Juliano rodam o país com a turnê ’Manifesto Musical’ - Reprodução/Instagram

Henrique e Juliano rodam o país com a turnê ’Manifesto Musical’Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2026 18:43

Henrique & Juliano esgotaram os ingressos para o show de encerramento da turnê "Manifesto Musical" no Estádio do Maracanã, na Zona Norte, que acontece no dia 12 de dezembro. As vendas iniciaram ao meio-dia desta quarta-feira (7) e acabaram em somente duas horas.

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"Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. A gente está muito feliz e muito grato por poder encerrar o Manifesto Musical dessa forma, novamente com o Maracanã lotado. É um projeto que significa muito para nós e que nos levou a lugares incríveis ao longo desse ano. Poder fechar esse ciclo no mesmo lugar onde começamos torna tudo ainda mais especial", afirma Henrique.

Em 2025, os irmãos foram os primeiros artistas brasileiros a esgotar três datas consecutivas no Allianz Parque, em São Paulo, reunindo 145 mil pessoas. Nas seis primeiras edições do projeto, todas tiveram ingressos esgotados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte, somando mais de 290 mil pessoas.

"É difícil colocar em palavras a felicidade que estamos sentindo. Ver o público abraçando o 'Manifesto Musical' dessa maneira, do começo ao fim, é muito especial para a gente. Só temos a agradecer a Deus e a todos que estiveram com a gente nessa caminhada. Encerrar no Maracanã, com todos os ingressos esgotados, é uma forma muito bonita de fechar esse capítulo”, diz Juliano.

A dupla usou o perfil oficial do projeto para agradecer aos fãs cariocas e relembrar o primeiro show no estádio em janeiro. "Agora, no nosso último encontro, o Rio esgota o Maracanã e faz história mais uma vez. [...] Parece até que tinha que ser assim... A cidade que marcou o começo, agora, também marca o fim. E no dia 12 de dezembro, vamos nos encontrar uma última vez para encerrar essa turnê do jeito que ela merece: juntos e com o Maracanã lotado", celebrou.

"Ingressos esgotados... Obrigada, Rio. Por janeiro. Por dezembro. Por fazer parte dessa história com a gente. O Manifesto do Encontro tem seu último capítulo marcado. Nos vemos no Maracanã", acrescentou.