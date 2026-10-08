Yan vai promover Dia das Crianças em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, com programação gratuita - Divulgação

Yan vai promover Dia das Crianças em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, com programação gratuitaDivulgação

Publicado 08/10/2026 21:00





A iniciativa, a partir das 10h, terá direito a brinquedos, sorteios, atividades recreativas, distribuição de alimentos e bebidas e muita música, transformando o espaço em um grande encontro para celebrar o dia da criançada. O cantor também sobe ao palco para um show 0800 com convidados especiais.



Entre os convidados confirmados estão os ex-jogadores Léo Moura e Ibson, ex-Flamengo; Maicon, ex-Grêmio; Renê Júnior, ex-Corinthians; Tarta, ex-Fluminense; e Jô, ex-Atlético-MG. A programação também contará com os influenciadores digitais Macaé, Daniel Coringa, Gol do Rayo, Dica do Gordinho e Brabo Gordinho, além do rapper Major RD.



A ação tem um significado especial para o artista. Nascido e criado na região, ele retorna às raízes para proporcionar um dia de lazer, diversão e novas memórias. Antes de conquistar espaço no pagode e levar sua música para diferentes palcos do país, foi ali que ele cresceu e começou a construir seus próprios sonhos.

De volta ao lugar onde a própria história iniciou, Yan prepara um Dia das Crianças especial no Campo do Creib, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (12). O cantor realiza, em parceria com DJ Buarque, o "FutYANdo Beneficente". Com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento terá uma programação gratuita com música, atividades recreativas e atrações para toda a família.A iniciativa, a partir das 10h, terá direito a brinquedos, sorteios, atividades recreativas, distribuição de alimentos e bebidas e muita música, transformando o espaço em um grande encontro para celebrar o dia da criançada. O cantor também sobe ao palco para um show 0800 com convidados especiais.Entre os convidados confirmados estão os ex-jogadores Léo Moura e Ibson, ex-Flamengo; Maicon, ex-Grêmio; Renê Júnior, ex-Corinthians; Tarta, ex-Fluminense; e Jô, ex-Atlético-MG. A programação também contará com os influenciadores digitais Macaé, Daniel Coringa, Gol do Rayo, Dica do Gordinho e Brabo Gordinho, além do rapper Major RD.A ação tem um significado especial para o artista. Nascido e criado na região, ele retorna às raízes para proporcionar um dia de lazer, diversão e novas memórias. Antes de conquistar espaço no pagode e levar sua música para diferentes palcos do país, foi ali que ele cresceu e começou a construir seus próprios sonhos.

Através das redes sociais, o dono do sucesso "Textão" reforçou a conexão com o bairro. "Aqui faz parte da minha vida, já fiz show várias vezes [aqui]. Já joguei aqui várias vezes também", afirmou o cria de Campo Grande, na mesma região. Ao lado do amigo, o influenciador também explicou a decisão de fazer parte do evento. "Não podia negar o convite do cara que sou fã e amigo pessoal", disse Buarque.

Em 2025, Yan foi considerado o novo fenômeno do pagode. Com mais de 27 milhões de visualizações no Youtube e uma média de dois milhões de plays na plataforma de streaming, o artista iniciou a trajetória musical cantando na igreja. Em 2020, decidiu usar o talento como profissão.

