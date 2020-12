Jojo Todynho, Record, A Fazenda. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Publicado 30/12/2020 07:00

Rio - Em um ano totalmente atípico para a população do Brasil e do mundo, a televisão também precisou se reinventar. Com a interrupção das gravações das novelas, reprises tomaram conta do horário nobre enquanto programas auditórios recorreram a plateias virtuais para não gerar aglomerações. Mas quem se destacou mesmo foram os reality shows. Confira o que fez sucesso na telinha ao longo de 2020:

- “Big Brother Brasil 20”: A casa mais vigiada do Brasil repercutiu muito em 2020, conseguindo o posto de programa televisivo mais buscado na internet de acordo com o Google. Pela primeira vez, a 20º edição do reality reuniu anônimos e a estratégia deu muito certo. A médica Thelma Assis , que venceu a competição, a influencer Rafa Kalimann e a cantora Manu Gavassi chegaram até a final e seguem colhendo os frutos até hoje. As três são requisitadas por marcas para publicidade e já fecharam vários contratos. A direção do programa promete manter o formato em 2021. Será se repete o sucesso?

- “A Fazenda 12”: Na Record, a 12º temporada de "A Fazenda" seguiu o sucesso do reality concorrente e bombou tanto na TV como na web. Consagrando a cantora Jojo Todynho como campeã, o episódio final chegou a bater a Rede Globo no Ibope durante o confronto com o "The Voice Brasil", vencido por Victor Alves. Vale destacar que, em um ano marcado pelo pedido de representatividade, pessoas negras saíram vitoriosas nos principais reality shows brasileiros. O feito foi muito celebrado nas redes sociais por famosos e anônimos.

- “Totalmente Demais”. É possível repetir o sucesso de uma exibição original em uma reprise? Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, o triângulo amoroso entre Eliza (Marina Ruy Barbosa), Jonas (Felipe Simas) e Arthur (Fábio Assunção) mostrou que sim. “Totalmente Demais” prendeu o telespectador do início ao fim e cravou 30 pontos de média no Ibope, número semelhante ao de 2016 quando era inédita. Em alguns capítulos, chegou a ser a maior audiência do dia na Rede Globo, superando o “Jornal Nacional” e a novela das 21h.

- Maisa: Uma das apresentadoras mais queridas do país cresceu e ganhou asas. Nas telinhas do SBT desde os três anos quando participava do “Programa Raul Gil”, Maisa completou 18 anos e se despediu da emissora para se aventurar na Netflix, onde já vai estrear um novo filme em 2021. O último episódio do “Programa da Maisa”, exibido nas tardes do canal desde 2019, foi exibido outubro e contou com a presença de várias personalidades para relembrar a trajetória da artista no SBT.

- “Sob Pressão”: Os profissionais de saúde, que estão na linha de frente contra a pandemia da Covid-19, foram homenageados pela edição especial da série “Sob Pressão”. No “Plantão Covid” , Dra Carolina (Marjorie Estiano) e Dr Evandro (Júlio Andrade) estiveram dentro de um hospital de campanha e relataram a vivência diária do combate ao vírus. A série ainda foi elogiada por trazer mais representatividade ao convidar atores negros, como Roberta Rodrigues e David Junior, além de mostrar a relevância dos enfermeiros.

- “Amor e Sorte”: Outra produção da TV que retratou o período de pandemia foi “Amor e Sorte”. Durante os quatro episódios exibidos em setembro, a Rede Globo contou como o isolamento alterou a convivência familiar. Na estreia, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres , mãe e filha, arrancaram elogios da crítica e dos telespectadores. O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo também se destacaram no segundo episódio. E a audiência ficou lá em cima.

- “Falas Negras”: Falando em Taís Araújo, que interpretou Marielle Franco, o especial “Falas Negras” , exibido em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, trouxe diversos artistas negros homenageando personalidades históricas na luta contra o racismo estrutural. Babu Santana, do BBB 20, por exemplo, deu voz a Muhammad Ali. Luiz Gama, Nelson Mandela e Nina Simone também lembrados. O especial foi criado por Manuela Dias e dirigido por Lázaro Ramos.

- “Domingo Espetacular”: A Record acertou em contratar a atriz Carolina Ferraz para apresentar o "Domingo Espetacular", principal programa jornalístico da emissora. A ex-global, que está no ar simultaneamente na reprise de "Haja Coração", na faixa das 19h, desempenha bem a função e recebe elogios dos telespectadores. Outro acerto da emissora foi trazer de volta Roberto Cabrini . Após 11 anos no SBT, o jornalista retornou ao canal para realizar matérias investigativas, o que ele sabe fazer de melhor.

- Reforço na Band: Foi um ano de boas chegadas à Rede Bandeirantes. A emissora contratou nomes de peso para trazer credibilidade e comandar programas na grade: Edu Guedes, Glenda Kozlowski e Mariana Godoy. No matinal “The Chef”, Edu prepara as melhores receitas e tem a companhia da própria filha, Maria Eduarda, de 11 anos. Já Glenda está à frente do “Show do Esporte”, programa que fez sucesso nos anos 80 e 90 com Luciano do Valle e retornou aos domingos do canal em 2020. E Mariana comandou por três meses o talk show “Melhor Agora” e deve voltar com um novo projeto em 2021.

- “Mais Você”: Ana Maria Braga se despediu do grande companheiro de sua carreira televisiva. O ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, faleceu em 1º de novembro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A apresentadora fez uma série de homenagens ao amigo e emocionou o Brasil. Os dois atuaram juntos por mais de duas décadas.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa