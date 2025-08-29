Maria de Fátima (Bella Campos) descobre sobre Leonardo e chantageia Odete (Debora Bloch) TV Globo
Ao entrar na casa, Maria de Fátima verá Leonardo em uma cadeira de rodas e logo o reconhecerá como o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira). Além disso, ouvirá Ana Clara dizer ao rapaz que ele é "compatível", o que a fará juntar as peças sobre o segredo da magnata.
Confronto com Odete Roitman
De posse das informações, Maria de Fátima confrontará Odete. A jovem afirmará que sabe sobre Leonardo e perguntará por que a empresária manteve o filho escondido em vez de usar essa possibilidade para ajudar Afonso (Humberto Carrão).
Pressionada, Odete oferecerá dinheiro para que Maria de Fátima não revele nada. A empresária fará uma transferência de duzentos mil reais para a conta da moça, que deixará claro que ainda pretende negociar uma quantia maior.
