Maria de Fátima (Bella Campos) descobre sobre Leonardo e chantageia Odete (Debora Bloch) TV Globo

Rio - Em "Vale Tudo", Maria de Fátima (Bella Campos) seguirá Odete Roitman (Debora Bloch) até o local onde Leonardo (Guilherme Magon) vive afastado. A jovem aproveitará a saída da dona da TCA para se aproximar de Ana Clara (Samantha Jones) e pedirá para usar o banheiro, fingindo mal-estar e interesse em terras da região.
Ao entrar na casa, Maria de Fátima verá Leonardo em uma cadeira de rodas e logo o reconhecerá como o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira). Além disso, ouvirá Ana Clara dizer ao rapaz que ele é "compatível", o que a fará juntar as peças sobre o segredo da magnata.

Confronto com Odete Roitman

De posse das informações, Maria de Fátima confrontará Odete. A jovem afirmará que sabe sobre Leonardo e perguntará por que a empresária manteve o filho escondido em vez de usar essa possibilidade para ajudar Afonso (Humberto Carrão).

Pressionada, Odete oferecerá dinheiro para que Maria de Fátima não revele nada. A empresária fará uma transferência de duzentos mil reais para a conta da moça, que deixará claro que ainda pretende negociar uma quantia maior.