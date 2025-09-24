Raquel (Taís Araujo) diante de Maria de Fátima (Bella Campos) diz que não vai abandonar o neto. - Angélica Goudinho / TV Globo

Publicado 24/09/2025 12:43

Rio - A cena de um novo acerto de contas entre Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos), exibida em "Vale Tudo", da TV Globo, nesta terça-feira (23), movimentou as redes sociais. A sequência emocionou os internautas, que ainda elogiaram o talento das atrizes.

Na trama, Raquel procurou a filha depois que a ex de César (Cauã Reymond) a citou em uma publicação feita nas redes sociais para lhe pedir perdão. A sócia de Poliana (Matheus Nachtergaele) na Paladar deixou claro que não iria desculpar a filha grávida e frisou que não a ama mais. Raquel, entretanto, ressaltou que não irá abandonar o neto.

Confira:

Depois de ser exposta por Fátima, Raquel não aceita as desculpas dela: “Eu não te amo mais” #ValeTudo pic.twitter.com/mmqRsg8uow — gshow (@gshow) September 24, 2025

A cena agradou os internautas e rendeu elogios às atrizes. "Que cena maravilhosa! Eu não canso de dizer o quanto a Taís Araujo é brilhante!!! Excelente ela e a Bella!", afirmou um internauta. "Cenão impecável de Taís Araujo e Bela Campos. A dor da Raquel é exposta de forma brilhante, assim como os sentimentos tortos da Fátima", opinou outro.

"Taís Araujo e Bella campos entregando absolutamente tudo na atuação", "Taís Araujo e Bella Campos gigantes em cena, simplesmente maravilhosas" e "Que show de interpretações" foram outros comentários publicados nas redes sociais.



