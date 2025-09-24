Marcos Mion encontra Backstreet Boys: Howie D. e Nick CarterTrouva / TV Globo

Rio - Marcos Mion exibirá uma entrevista inédita com Nick Carter e Howie Dorough, integrantes dos Backstreet Boys, no "Caldeirão com Mion", da TV Globo, neste sábado (27). No bate-papo, o apresentador falou sobre a carreira dos astros e brincou com a possibilidade de receber um título de sexto componente da banda, dona de sucessos como "I Want It That Way" e "Everybody".
A atração ainda contará com um novo episódio do quadro "Arte Transforma", com o dublador Nikolas. Além disso, o 'Caldeirão' apresenta os quadros já conhecidos "Tem ou Não Tem" e "Por Que, Mion?".
Neste último, o líder da banda Lucio Mauro e Filhos deixa a guitarra de lado e se diverte com a espontaneidade e a energia das crianças Bia, Celsinho, Lua, Yuna e Noah.
 
 

