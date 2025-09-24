Kami é ataca por perseguidor em Dona de Mim - Reprodução/X

Publicado 24/09/2025 15:52 | Atualizado 24/09/2025 23:23

Publicado 24/09/2025 15:52 | Atualizado 24/09/2025 23:23

Rio - Kami (Giovanna Lancellotti) volta a receber mensagens do homem que a perseguiu e a agrediu. Durante um momento com Leo (Clara Moneke), ela vê o texto e reage com revolta: "Desgraçado”, grita ela ao ler a mensagem do homem dizendo que está com saudade.

Em vez de recuar, Kami decide atuar. “Tô, sim, morrendo de saudade. A polícia não consegue achar o cara, então eu vou ser a isca”, afirma ela, decidida. Leo tenta dissuadir: "Para, Kami! É perigoso”. Kami responde sem hesitar: “Se ele responder, eu falo pra polícia. Mas a minha vontade mesmo é mandar pro Ryan”.Kami não assume a ação sozinha. Ao lado de Marlon (Humberto Morais), a costureira procura a delegada que recebeu sua denúncia. A autoridade reforça o risco de agir isoladamente e detalha a estratégia operacional: “Você fez bem em nos procurar. Tentar resolver por conta própria é um erro. Você estaria se expondo a um novo risco”.A delegada explica o esquema que pretende usar para localizar o agressor. "A gente vai marcar um encontro num local onde nós estaremos disfarçados e monitorando todo o movimento. Se ele aparecer, nós prendemos!”Kami implora por justiça: “Vocês precisam pegar esse monstro”, diz ela, mostrando que a busca por responsabilização mantém o tom determinado da personagem. A trama avança para uma cena em que a investigação e a participação direta da vítima se cruzam, elevando a tensão.