Andréia Horta e Miguel Falabella posam com elenco de 'Três Graças'reprodução Instagram
"Novela é coisa nossa! Brasil faz como ninguém! É parte da nossa cultura. Pra nós que fazemos é uma jornada de quase um ano juntos. Fazer com quem ama o que faz melhora tudo! Aqui temos gargalhado muito juntos!", escreveu na legenda.
Além de Andréia, a foto reuniu Grazi Massafera, Samuel de Assis, Alanis Guillen, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo e Guthierry Sotero.
Miguel Falabella retorna às novelas
Após 22 anos longe das novelas, Falabella celebra a volta aos folhetins e a dinâmica de seu núcleo em Três Graças.
"Uma das coisas que mais me atraiu na proposta da novela foi a relação dessa família. Uma união homoafetiva, com uma filha e, posteriormente, uma sobrinha que vai morar com eles e que leva a discórdia para aquele lar. Mas talvez seja esta a família mais funcional de toda a trama", disse o ator.
Nos bastidores, ele também registrou momentos com os colegas e brincou na legenda: "Te mete".
Na produção criada por Aguinaldo Silva, Virgílio da Silva e Zé Dassilva, Andréia será Zenilda Ferette, casada com Santiago (Murilo Benício) e amante de Arminda (Grazi Massafera). Alanis Guillen viverá Lorena, filha de Zenilda e irmã de Leonardo (Pedro Novaes).
Miguel Falabella interpretará Kasper Damatta, dono de uma galeria de arte ao lado do marido João Rubens (Samuel de Assis). O casal cria a filha Maggye (Mell Muzzillo), adotada ainda criança. Daphne Bozaski será Lucélia, sobrinha de Kasper que causará conflitos na família.
