Andréia Horta e Miguel Falabella posam com elenco de 'Três Graças'reprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Andréia Horta compartilhou nesta quarta-feira (24) um registro com parte do elenco de "Três Graças", novela que estreia em outubro no lugar de Vale Tudo. A atriz destacou o clima de união entre os colegas.
fotogaleria
João Rubens (Samuel de Assis) - Victor Pollak
Kasper (Miguel Falabella) - Victor Pollak
Lucélia (Daphne Bozaski) - Globo/ Estevam Avellar
Kasper (Miguel Falabella), João Rubens (Samuel de Assis) e Maggye (Mell Muzillo). - Globo/ Estevam Avellar
Andréia Horta e Miguel Falabella posam com elenco de 'Três Graças' - reprodução Instagram
No folhetim 'Três Graças', Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) são amigos - Fabiano Battaglin / TV Globo
Três Graças: Santiago Ferette (Murilo Benício) e Leonardo (Pedro Novaes) - Globo/ Estevam Avellar
Pedro Novaes viverá Léo em 'Três Graças' - Globo/ Estevam Avellar
Arminda (Grazi Massafera) - Globo/ Estevam Avellar
Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes são protagonistas de 'Três Graças' - Globo/ Victor Pollak
'Três Graças': Lígia (Dira Paes) Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral) - Estevam Avellar / TV Globo


"Novela é coisa nossa! Brasil faz como ninguém! É parte da nossa cultura. Pra nós que fazemos é uma jornada de quase um ano juntos. Fazer com quem ama o que faz melhora tudo! Aqui temos gargalhado muito juntos!", escreveu na legenda.

Além de Andréia, a foto reuniu Grazi Massafera, Samuel de Assis, Alanis Guillen, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo e Guthierry Sotero.

Miguel Falabella retorna às novelas

Após 22 anos longe das novelas, Falabella celebra a volta aos folhetins e a dinâmica de seu núcleo em Três Graças.

"Uma das coisas que mais me atraiu na proposta da novela foi a relação dessa família. Uma união homoafetiva, com uma filha e, posteriormente, uma sobrinha que vai morar com eles e que leva a discórdia para aquele lar. Mas talvez seja esta a família mais funcional de toda a trama", disse o ator.

Nos bastidores, ele também registrou momentos com os colegas e brincou na legenda: "Te mete".
Personagens centrais da história

Na produção criada por Aguinaldo Silva, Virgílio da Silva e Zé Dassilva, Andréia será Zenilda Ferette, casada com Santiago (Murilo Benício) e amante de Arminda (Grazi Massafera). Alanis Guillen viverá Lorena, filha de Zenilda e irmã de Leonardo (Pedro Novaes).

Miguel Falabella interpretará Kasper Damatta, dono de uma galeria de arte ao lado do marido João Rubens (Samuel de Assis). O casal cria a filha Maggye (Mell Muzzillo), adotada ainda criança. Daphne Bozaski será Lucélia, sobrinha de Kasper que causará conflitos na família.