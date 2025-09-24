Pascoal decide se declarar para Gilda - Globo/Estevam Avellar

Rio - Em "Vale Tudo", o público já percebeu que Gilda (Letícia Vieira) nutre sentimentos por Pascoal (Leandro Léo). A jovem nunca fez questão de esconder e chegou até a inventar que vivia um affair para provocar ciúmes no colega de trabalho. A estratégia funcionou e chamou a atenção dele.

Com o tempo, Pascoal reconheceu que também sente algo por Gilda. O receio dele era ter descoberto isso tarde demais. Porém, uma conversa com Bartolomeu (Luís Melo) servirá de incentivo para que ele crie coragem de se abrir com a amiga.

Decidido, Pascoal procura Gilda e se declara. Nesse momento, ela admite que o suposto paquera nunca existiu e que inventou a história apenas para provocar sua reação. Após a revelação, os dois se emocionam e trocam um beijo, marcando o começo do relacionamento na trama.