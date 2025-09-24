Giovanna Lancellottireprodução Instagram

Rio - A trama de "Dona de Mim" mostrou um momen
Giovanna Lancellotti comenta repercussão de cena de abuso em Dona de Mim
to marcante para Kami, personagem de Giovanna Lancellotti. A jovem foi abusada sexualmente por um stalker que a perseguia nas redes sociais. A sequência exibida na última terça-feira (23) impactou os telespectadores e gerou intensa repercussão online.

No dia seguinte, Giovanna revelou ter se emocionado com a quantidade de mensagens que recebeu. “Não me lembro da última vez que uma cena me atravessou dessa forma. Muitas mensagens doloridas, mas bonitas”, disse a atriz ao compartilhar sua reação com os seguidores.

Nos próximos capítulos, Kami voltará a receber mensagens do homem responsável pelo abuso. Dessa vez, ela decidirá enfrentá-lo. A costureira procurará a polícia e participará de uma estratégia para atrair e prender o criminoso.