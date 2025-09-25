Dudu Camargo vence a prova do fazendeiroReprodução de vídeo / Record
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a prova do fazendeiro e se livra da roça
Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily seguem na berlinda
Giovanna Lancellotti comenta repercussão de cena de abuso em 'Dona de Mim'
Atriz recebeu relatos de fãs após sequência exibida na novela e destacou a importância do tema
Andréia Horta e Miguel Falabella posam com elenco de 'Três Graças'
Atriz celebrou retorno às novelas ao lado de Grazi Massafera, Samuel de Assis, Daphne Bozaski e Alanis Guillen; Falabella retorna aos folhetins após 22 anos
'Vale Tudo': Pascoal decide se declarar para Gilda
Na novela das 9, a personagem expõe farsa sobre suposto affair e casal inicia romance
'Dona de Mim': Kami arma plano com a polícia para pegar abusador
Depois de receber nova mensagem do perseguidor, a persoangem se une à delegada e participa de um encontro monitorado
Marcos Mion mostra entrevista com os Backstreet Boys no 'Caldeirão'
Lucio Mauro Filho encara as perguntas das crianças no quadro 'Por que, Mion?'