Rio - Dudu Camargo venceu a prova do fazendeiro, em "A Fazenda 17", da Record, na noite desta quarta-feira (24), e escapou da roça. Sendo assim, Fabiano Moraes e Gabily se juntam a Carol Lekker na berlinda, e disputam a preferência do público. Um dos participantes deixa o reality rural nesta quinta (25). 
A dinâmica envolvia agilidade e raciocínio. Fantasiados de Galinho, os peões precisavam resolver questões matemáticas e 'mergulhar' na resposta correta. Cada etapa da prova tinha pontuações diferentes. Quem acumulasse a maior número de pontos se tornaria dono da coroa caipira. 
Dudu conquistou 695 pontos e levou o chapéu de Fazendeiro depois de sete rodadas de prova. 