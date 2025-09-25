Eliana durante o ’Saia Justa’ - Reprodução de vídeo

Eliana durante o ’Saia Justa’Reprodução de vídeo

Publicado 25/09/2025 08:32

Rio - Eliana, de 52 anos, disse que gostaria de ver Vera Fischer a interpretando em um musical. A revelação foi feita pela apresentadora durante o "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (24), quando o assunto era: 'E se minha vida fosse um musical?'. A apresentadora também citou a e estrela norte-americana Meryl Streep.

"Acho que eu gostaria que Vera Fischer me interpretasse. Acho ela uma mulher lindíssima, competente, inteligente. Ou a Meryl Streep. Acho que seria uma comédia romântica a minha vida", afirmou Eliana.

E se a vida fosse um musical? @eliana e @erikajanuza revelaram quem gostariam de ver no palco interpretando suas histórias, com direito a trilha sonora, emoção e muito glamour, claro. O #SaiaJustaNoGNT fica por aqui, até a próxima quarta-feira! pic.twitter.com/SttfWHoBGY — Canal GNT (@canalgnt) September 25, 2025

Erika Januza também opinou sobre o tema: "A minha vida seria um drama com superação, em que a pessoa sofre, se ergue. Vou em uma mulher potente. Eu olho para essa atriz e ela tem uma força que eu queria ter tido em muitos momentos... É a Viola Davis".

Convidada da atração, Jéssica Ellen se escolheu para o papel. "Seria a trajetória da heroína. A heroína vive muitos altos e baixos, comédia, drama, suspense. É difícil escolher outra pessoa para falar da sua própria vida. Eu estudaria bastante", disse.