Rio - Eliana, de 52 anos, disse que gostaria de ver Vera Fischer a interpretando em um musical. A revelação foi feita pela apresentadora durante o "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (24), quando o assunto era: 'E se minha vida fosse um musical?'. A apresentadora também citou a e estrela norte-americana Meryl Streep.
"Acho que eu gostaria que Vera Fischer me interpretasse. Acho ela uma mulher lindíssima, competente, inteligente. Ou a Meryl Streep. Acho que seria uma comédia romântica a minha vida", afirmou Eliana.
Erika Januza também opinou sobre o tema: "A minha vida seria um drama com superação, em que a pessoa sofre, se ergue. Vou em uma mulher potente. Eu olho para essa atriz e ela tem uma força que eu queria ter tido em muitos momentos... É a Viola Davis".
Convidada da atração, Jéssica Ellen se escolheu para o papel. "Seria a trajetória da heroína. A heroína vive muitos altos e baixos, comédia, drama, suspense. É difícil escolher outra pessoa para falar da sua própria vida. Eu estudaria bastante", disse.