Odete Roitman (Debora Bloch) - Reprodução / X

Odete Roitman (Debora Bloch)Reprodução / X

Publicado 25/09/2025 09:09

Rio - A morte de Odete Roitman (Debora Bloch) na novela "Vale Tudo", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, foi gravada em frente do Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (24). Partes das cenas vazaram e internautas reagiram, principalmente lamentando o assassinato da "vilãs das vilãs".

fotogaleria

Vídeos mostram o corpo da bilionária em cima de uma maca e dentro de um saco preto, sendo levado para a ambulância. Bombeiros e policiais fictícios também fazem parte da cena. Além disso, é possível ver os bastidores, como a produção, muitas câmeras, microfones, flashs e gritos de "ação", dando o comando para o início da gravação.

Os registros viralizaram. "Queria que fosse uma morte fake [falsa] e que ela aparecesse em uma lancha na Europa com um novinho", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Não acredito que ela vai morrer mesmo, vão tirar a salvação da novela", disse um seguidor. "Não, então quer dizer que ela vai morrer mesmo", lamentou uma espectadora. "Meu Deus, a loba não merecia esse final", opinou um admirador.

"Falei ontem que achava que dessa vez não iam matar ela", escreveu uma seguidora. "A Odete desta versão não podia morrer. Ela deveria pagar pelos seus crimes em vida, sofrer na cadeia brasileira que ela tanto odeia. Quem deveria morrer era a Maria de Fátima", expressou um usuário das redes sociais.

"Quem matou Odete Roitman?". Esse também foi o maior mistério da primeira versão da novela, em 1988. No folhetim original, a personagem foi interpretada por Beatriz Segall. Após muita especulação, foi revelada que Leila, vivida por Cassia Kis, era a assassina da empresária. Atualmente, Carolina Dieckmmann dá vida ao papel.

No dia seguinte, enquanto dirige a caminho da TCA, ela vê um carro seguindo-a e, em certo momento, quando acha que ele sumiu, surge alguém que atira na direção dela.

"Vale Tudo" está na reta final e será substituída pela novela "Três Graças", que tem estreia prevista para o dia 20 de outubro.

Vídeo!