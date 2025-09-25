Odete Roitman (Debora Bloch)Reprodução / X
AGORA ! Vazou imagens da morte de Odete Roitman no remake de ‘Vale Tudo’— Neto Maciel (@nettomaciiel) September 25, 2025
Reprodução - Léo Dias pic.twitter.com/BdiQJjb0Aq
Agora você pode ler esta notícia off-line
Odete Roitman (Debora Bloch)Reprodução / X
AGORA ! Vazou imagens da morte de Odete Roitman no remake de ‘Vale Tudo’— Neto Maciel (@nettomaciiel) September 25, 2025
Reprodução - Léo Dias pic.twitter.com/BdiQJjb0Aq
'Altas Horas' recorda participações de Marília Mendonça em homenagem
Cantora faleceu em acidente aéreo em novembro de 2021
'A Fazenda 17': Rayane e Carol se unem contra Dudu Camargo
Rivais no jogo, peoas devem cuidar juntas de animais após delegação do fazendeiro
'Dona de Mim': Kami revela abuso a Ryan, que promete enfrentar agressor
Ex-namorados têm conversa decisiva diante de Leo no capítulo desta quinta-feira (25)
'Mania de Você' e 'Fantástico' concorrem ao Emmy Internacional 2025
Premiação acontece em 24 de novembro, em Nova York, e reúne indicações de produções brasileiras
Maria Divina faz proposta ousada para Zé dos Porcos em 'Êta Mundo Melhor!'
O caipira não esconde a surpresa com o plano de sua amada
Bruno Mazzeo assina direção e roteiro de série documental sobre o pai: 'Profundo'
'Chico Anysio: um Homem à Procura de um Personagem' está disponível no Globoplay
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.