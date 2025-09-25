’Altas Horas’ reexibe especial em homenagem à Marília Mendonça - Globo/Divulgação

Publicado 25/09/2025 18:57

Rio - Neste sábado (27), o "Altas Horas" presta uma homenagem a Marília Mendonça. O programa reexibe um compilado de momentos marcantes da artista no palco de Serginho Groisman, originalmente reunidos no especial exibido em novembro de 2021, após sua trágica partida em um acidente aéreo

A trajetória da cantora na atração começou em novembro de 2017 e seguiu com inúmeras participações. Em abril de 2018, ela apresentou o projeto "As Patroas" ao lado de Maiara e Maraisa e destacou a importância de vozes femininas no sertanejo.

"O que a gente vem conquistando era algo complicado [...], embora já tenhamos Roberta Miranda e Paula Fernandes, era difícil [...], e eu sentia falta de falar dos assuntos reais do dia a dia, de que a gente é traída", disse na época.

O especial reúne ainda apresentações de sucessos que marcaram a carreira de Marília, como "Infiel", "Eu Sei de Cor", "De Quem é a Culpa?", "Ciumeira" e "Supera".