Luma (Agatha Moreira) Rudá (Nicolas Prattes), Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz)Globo | Manoella Mello

Publicado 25/09/2025 16:20

Rio - A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou nesta quinta-feira (25) os finalistas do Emmy Internacional 2025. A Globo aparece em quatro categorias da premiação, que acontece no dia 24 de novembro, em Nova York.



"Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, concorre como Novela. O "Fantástico" disputa em Notícias, com reportagem sobre El Salvador. "Bora, o Pódio É Nosso", do Gloob, está em Factual e Entretenimento Infantil. "Fallen – Luz e Sombra", coprodução internacional do Globoplay, aparece em Live-Action Infantil. "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, concorre como Novela. O "Fantástico" disputa em Notícias, com reportagem sobre El Salvador. "Bora, o Pódio É Nosso", do Gloob, está em Factual e Entretenimento Infantil. "Fallen – Luz e Sombra", coprodução internacional do Globoplay, aparece em Live-Action Infantil.

Na cerimônia deste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o troféu Personalidade Mundial da Televisão (International Emmy Directorate 2025), em celebração ao centenário do Grupo Globo e aos 60 anos da TV Globo.





Premiação e países participantes



A 53ª edição do Emmy Internacional reúne 64 indicados em 16 categorias, representando 26 países, incluindo Brasil, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e África do Sul. Os finalistas participam, de 21 a 23 de novembro, do Festival Mundial de Televisão, que antecede a cerimônia de entrega em Nova York.



A Globo já conquistou 18 estatuetas. O primeiro reconhecimento veio em 1976, quando Roberto Marinho recebeu o título de “Personalidade Mundial da Televisão”, prêmio repetido em 1983. Roberto Irineu Marinho recebeu a mesma honraria em 2014.



No campo da dramaturgia, a emissora venceu oito vezes a categoria Melhor Novela, com títulos como "Caminho das Índias" (2009), "O Astro" (2012), "Verdades Secretas" (2016) e "Órfãos da Terra" (2020).



