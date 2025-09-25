Luma (Agatha Moreira) Rudá (Nicolas Prattes), Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz)Globo | Manoella Mello
"Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, concorre como Novela. O "Fantástico" disputa em Notícias, com reportagem sobre El Salvador. "Bora, o Pódio É Nosso", do Gloob, está em Factual e Entretenimento Infantil. "Fallen – Luz e Sombra", coprodução internacional do Globoplay, aparece em Live-Action Infantil.
Premiação e países participantes
A 53ª edição do Emmy Internacional reúne 64 indicados em 16 categorias, representando 26 países, incluindo Brasil, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e África do Sul. Os finalistas participam, de 21 a 23 de novembro, do Festival Mundial de Televisão, que antecede a cerimônia de entrega em Nova York.
A Globo já conquistou 18 estatuetas. O primeiro reconhecimento veio em 1976, quando Roberto Marinho recebeu o título de “Personalidade Mundial da Televisão”, prêmio repetido em 1983. Roberto Irineu Marinho recebeu a mesma honraria em 2014.
No campo da dramaturgia, a emissora venceu oito vezes a categoria Melhor Novela, com títulos como "Caminho das Índias" (2009), "O Astro" (2012), "Verdades Secretas" (2016) e "Órfãos da Terra" (2020).
