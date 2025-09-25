Luma (Agatha Moreira) Rudá (Nicolas Prattes), Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz)Globo | Manoella Mello

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou nesta quinta-feira (25) os finalistas do Emmy Internacional 2025. A Globo aparece em quatro categorias da premiação, que acontece no dia 24 de novembro, em Nova York.
fotogaleria
Berta (Eliane Giardini), Rudá (Nicolas Prattes), Luma (Agatha Moreira), Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e Ísis (Mariana Ximenes). - Globo | Manoella Mello
Luma (Agatha Moreira) Rudá (Nicolas Prattes), Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) - Globo | Manoella Mello
?Bora, o Pódio é Nosso? - Paola Antonini - Divulgação
Fantástico sobre El Salvador - Álvaro Pereira Junior - Divulgação
Elenco da série 'Fallen - Luz e Sombra', disponível com exclusividade no Globoplay - Divulgação

"Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, concorre como Novela. O "Fantástico" disputa em Notícias, com reportagem sobre El Salvador. "Bora, o Pódio É Nosso", do Gloob, está em Factual e Entretenimento Infantil. "Fallen – Luz e Sombra", coprodução internacional do Globoplay, aparece em Live-Action Infantil.
Na cerimônia deste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o troféu Personalidade Mundial da Televisão (International Emmy Directorate 2025), em celebração ao centenário do Grupo Globo e aos 60 anos da TV Globo.


Premiação e países participantes

A 53ª edição do Emmy Internacional reúne 64 indicados em 16 categorias, representando 26 países, incluindo Brasil, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e África do Sul. Os finalistas participam, de 21 a 23 de novembro, do Festival Mundial de Televisão, que antecede a cerimônia de entrega em Nova York.

A Globo já conquistou 18 estatuetas. O primeiro reconhecimento veio em 1976, quando Roberto Marinho recebeu o título de “Personalidade Mundial da Televisão”, prêmio repetido em 1983. Roberto Irineu Marinho recebeu a mesma honraria em 2014.

No campo da dramaturgia, a emissora venceu oito vezes a categoria Melhor Novela, com títulos como "Caminho das Índias" (2009), "O Astro" (2012), "Verdades Secretas" (2016) e "Órfãos da Terra" (2020).