Êta Mundo Melhor: Zé dos Porcos ( Anderson Di Rizzi ) e Maria Divina ( Castorine)Léo Rosario / TV Globo

Publicado 25/09/2025 14:55

Rio - Nos próximos capítulos de 'Êta Mundo Melhor!', Maria Divina (Castorine) vai continuar tentando entender mais sobre o que chama de "cegonho" dos homens. Em uma das cenas, ela mostra para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) um livro com uma cegonha na capa e comenta sua descoberta.

O trabalhador de Cunegundes reage de imediato: o animal até pode ser bonito, mas não se parece em nada com o "cegonho" que ela imagina. "I é? Achei que fosse iguar, só mudava o lacinho di rosa pra azur. Pelo jeito, só vô ficá frente a frente com o cegonho nu dia em que casá”, lamenta Maria Divina.O personagem então lembra que não pode assumir um compromisso oficial com ninguém. "Num olha pra eu com essa cara. Falei que num posso casá. A Mafarda sumiu no mundo, má inté onde eu sei, tá viva”, explica Zé dos Porcos, deixando claro que sua situação continua indefinida.Determinada a resolver o impasse, Maria Divina apresenta uma solução ousada. "Ocê num pode casá no paper, má podemos juntá nossos trapinho, Zé! Daí ocê vai podê mostrá o cegonho pra eu".