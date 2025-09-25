Êta Mundo Melhor: Zé dos Porcos ( Anderson Di Rizzi ) e Maria Divina ( Castorine)Léo Rosario / TV Globo
O trabalhador de Cunegundes reage de imediato: o animal até pode ser bonito, mas não se parece em nada com o "cegonho" que ela imagina. "I é? Achei que fosse iguar, só mudava o lacinho di rosa pra azur. Pelo jeito, só vô ficá frente a frente com o cegonho nu dia em que casá”, lamenta Maria Divina.
Zé dos Porcos explica por que não pode casar
O personagem então lembra que não pode assumir um compromisso oficial com ninguém. "Num olha pra eu com essa cara. Falei que num posso casá. A Mafarda sumiu no mundo, má inté onde eu sei, tá viva”, explica Zé dos Porcos, deixando claro que sua situação continua indefinida.
Determinada a resolver o impasse, Maria Divina apresenta uma solução ousada. "Ocê num pode casá no paper, má podemos juntá nossos trapinho, Zé! Daí ocê vai podê mostrá o cegonho pra eu".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.