Êta Mundo Melhor: Zé dos Porcos ( Anderson Di Rizzi ) e Maria Divina ( Castorine)Léo Rosario / TV Globo

Rio - Nos próximos capítulos de 'Êta Mundo Melhor!', Maria Divina (Castorine) vai continuar tentando entender mais sobre o que chama de "cegonho" dos homens. Em uma das cenas, ela mostra para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) um livro com uma cegonha na capa e comenta sua descoberta.
O trabalhador de Cunegundes reage de imediato: o animal até pode ser bonito, mas não se parece em nada com o "cegonho" que ela imagina. "I é? Achei que fosse iguar, só mudava o lacinho di rosa pra azur. Pelo jeito, só vô ficá frente a frente com o cegonho nu dia em que casá”, lamenta Maria Divina.

Zé dos Porcos explica por que não pode casar

O personagem então lembra que não pode assumir um compromisso oficial com ninguém. "Num olha pra eu com essa cara. Falei que num posso casá. A Mafarda sumiu no mundo, má inté onde eu sei, tá viva”, explica Zé dos Porcos, deixando claro que sua situação continua indefinida.

Determinada a resolver o impasse, Maria Divina apresenta uma solução ousada. "Ocê num pode casá no paper, má podemos juntá nossos trapinho, Zé! Daí ocê vai podê mostrá o cegonho pra eu".