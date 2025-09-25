Paramédicos socorrem Mário SérgioEstevam Avellar / TV Globo
'Vale Tudo': Mário Sérgio toma remédio sabotado e tem ataque cardíaco
Cena está prevista para ir ao ar neste sábado (27)
Cenas da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' vazam e internautas reagem
'Meu Deus, a loba não merecia esse final', lamentou um espectador do folhetim que ocupa a faixa das 21h da TV Globo
'Dona de mim': Kami e Marlon ficam noivos em celebração íntima
Momento marca momento de superação
Eliana revela qual atriz gostaria que a interpretasse em musical: 'Lindíssima, competente'
Apresentadora disse que a vida dela seria 'uma comédia romântica'
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a prova do fazendeiro e se livra da roça
Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily seguem na berlinda
Giovanna Lancellotti comenta repercussão de cena de abuso em 'Dona de Mim'
Atriz recebeu relatos de fãs após sequência exibida na novela e destacou a importância do tema
