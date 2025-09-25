Paramédicos socorrem Mário Sérgio - Estevam Avellar / TV Globo

Paramédicos socorrem Mário SérgioEstevam Avellar / TV Globo

Publicado 25/09/2025 13:09

Rio - Em "Vale Tudo", novela da TV Globo, Mário Sérgio (Thomás Aquino) vai cair na armadilha que Odete Roitman (Debora Bloch) armou para Marco Aurélio (Alexandre Nero), em capítulo previsto para ir ao ar neste sábado (27). O funcionário da TCA vai tomar o remédio sabotado pela executiva, que tinha como objetivo matar o marido de Leila (Carolina Dieckmmann).

Tudo acontece quando Mário Sérgio reclama de dores no corpo, após uma partida de futebol, e Marco Aurélio oferece um de seus remédios ao funcionário, sem desconfiar que o comprimido foi sabotado por Odete. Após tomar o remédio, Mário Sérgio começa a passar mal.

Ao sair da sala do vice-presidente da TCA, Mário Sérgio cai em frente à Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco). Os paramédicos são chamados às pressas e constata-se que ele sofreu um ataque cardíaco.

A confusão fez Odete e Marco Aurélio irem até a antessala. Os dois ficam se encarando em silêncio ao verem que Mário Sérgio está desacordado.