Celebração de noivado de Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais).Angélica Goudinho / TV Globo
'Dona de mim': Kami e Marlon ficam noivos em celebração íntima
Momento marca momento de superação
'Dona de mim': Kami e Marlon ficam noivos em celebração íntima
Momento marca momento de superação
Eliana revela qual atriz gostaria que a interpretasse em musical: 'Lindíssima, competente'
Apresentadora disse que a vida dela seria 'uma comédia romântica'
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a prova do fazendeiro e se livra da roça
Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily seguem na berlinda
Giovanna Lancellotti comenta repercussão de cena de abuso em 'Dona de Mim'
Atriz recebeu relatos de fãs após sequência exibida na novela e destacou a importância do tema
Andréia Horta e Miguel Falabella posam com elenco de 'Três Graças'
Atriz celebrou retorno às novelas ao lado de Grazi Massafera, Samuel de Assis, Daphne Bozaski e Alanis Guillen; Falabella retorna aos folhetins após 22 anos
'Vale Tudo': Pascoal decide se declarar para Gilda
Na novela das 9, a personagem expõe farsa sobre suposto affair e casal inicia romance