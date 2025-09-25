Celebração de noivado de Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais).Angélica Goudinho / TV Globo

Rio - Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) vão ficar noivos em cena prevista para ir ao ar a partir desta sexta-feira (26), em "Dona de Mim", da TV Globo. O momento especial acontece depois da mãe de Dedé (Lorenzo Reis) sofrer um abuso. 
Marlon chega a sugerir o adiamento do noivado devido ao trauma de Kami, mas ela acredita que esta é uma maneira de superar os acontecimentos passados. O casal, então, troca votos em uma cerimônia intimista e o pastor Enoque (Waldo Piano) abençoa a união. 
Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) ficam noivos. - Angélica Goudinho / TV Globo
O evento junta uma combinação de amor, apoio emocional e a busca por reconstrução, além da superação de Kami.