Celebração de noivado de Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais). - Angélica Goudinho / TV Globo

Publicado 25/09/2025 08:45

Rio - Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) vão ficar noivos em cena prevista para ir ao ar a partir desta sexta-feira (26), em "Dona de Mim", da TV Globo. O momento especial acontece depois da mãe de Dedé (Lorenzo Reis) sofrer um abuso.

Marlon chega a sugerir o adiamento do noivado devido ao trauma de Kami , mas ela acredita que esta é uma maneira de superar os acontecimentos passados. O casal, então, troca votos em uma cerimônia intimista e o pastor Enoque (Waldo Piano) abençoa a união.

O evento junta uma combinação de amor, apoio emocional e a busca por reconstrução, além da superação de Kami.