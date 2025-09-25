Kami (Gioavanna Lancellotti) - Globo/ Angélica Goudinho

Publicado 25/09/2025 17:12

Rio - Nos próximos capítulos de "Dona de Mim", Kami (Giovanna Lancellotti) decide abrir o coração para Ryan (L7NNON) e revelar que foi vítima de abuso sexual. A personagem, que já contava com o apoio do ex para cuidar do filho, Dedé (Lorenzo Reis), encontra forças para contar o que aconteceu.

Durante a conversa, que acontece diante de Leo (Clara Moneke), Ryan percebe que a situação de Kami vai além das dificuldades no trabalho. "Eu quero te ajudar, Kamila. Me fala o que aconteceu. Não foi só o lance do emprego, né?”, questiona ele.Kami, emocionada, revela: "Eu fui atacada, Ryan. O cara que me seguia no perfil apareceu e...”.Ryan acolhe a ex-namorada com um abraço, mas logo se revolta com a situação. "Onde está esse cara, Leo? Alguém sabe onde está esse desgraçado agora? Eu mesmo vou acabar com esse maldito!”, dispara o barbeiro.Leo intervém para acalmar o amigo e reforça a importância de apoiar Kami nesse momento. "Chega! A Kami já está traumatizada o suficiente. A polícia já está fazendo o trabalho dela, e o nosso é dar apoio pra Kami, não falar besteira.”Após o desabafo, Ryan acompanha Kami e Leo até a psicóloga, reforçando a rede de apoio da personagem. As cenas vão ao ar no capítulo desta quinta-feira (25) da novela das 7.