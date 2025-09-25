Rayane e Carol prometeram se vingar de Dudu após delegação de tarefas - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 18:25

Rio - A briga entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi parece ter ficado de lado após as duas serem colocadas para realizar o trato da vaca e dos filhotes de búfalo por Dudu Camargo em "A Fazenda 17". A namorada de Belo contou para a ex-miss bumbum que o fazendeiro planejava colocar fezes do animal nas coisas dela.

"Quando ele bater na roça, tem que juntar a equipe de todo mundo que ele fez fofoca e votar na pessoa do lado para ele tomar", sugeriu Carol. "Ele não vai muito longe. Ser humano assim não vai longe", opinou Rayane. "É um Judas", disparou a ex-infiltrada. "Esse jogo é impossível sustentar por três meses", disse a influenciadora.

Em seguida, elas combinaram de jogar fezes da vaca em Dudu Camargo durante a realização da próxima tarefa com os bichos. "Ele vai se hidratar amanhã. Ele fala que eu gosto de estar no spa, ele que vai tá no spa amanhã", avisou Carol.

O fazendeiro e a ex-miss bumbum se desentenderam após Rayane contar o plano dele. "Eu não tenho medo de trabalhar não", provocou Dudu. "Tem que ter medo é da sua covardia, com a sua escama de peixe! Nem Jesus se livrou da trairagem, quem dirá eu, uma mera humana. Ninguém. Uma pecadora, carne fraca, me livrar de um traíra em rede nacional", afirmou Carol.