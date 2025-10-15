Ana Maria Braga chora com Carolina Dieckmann no Mais VocêReprodução/TV Globo
Ana Maria se emociona com Carolina Dieckmmann e recorda gesto de carinho: 'Nunca mais esqueci'
No 'Mais Você', apresentadora chora ao relembrar quando ganhou flores da atriz, no início de 2000, época que tratava um câncer
Após barraco com Fernando na 'Fazenda', equipe de Nizam expõe prints: 'Obsecado por mim?'
'Seu lindo' e 'genética boa' foram alguns dos comentários enviados nos directs expostos
Ana Maria se emociona com Carolina Dieckmmann e recorda gesto de carinho: 'Nunca mais esqueci'
No 'Mais Você', apresentadora chora ao relembrar quando ganhou flores da atriz, no início de 2000, época que tratava um câncer
Chef Renata Vanzetto se desculpa após ser criticada por detonar 'MasterChef': 'Me senti muito mal'
Fala polêmica ocorreu durante evento da TV Globo sobre a programação de 2026
'Vale Tudo': Heleninha procura a polícia e diz que matou Odete Roitman
Pintora confessou o crime para livrar a tia Celina (Malu Galli) da cadeia
'A Fazenda 17': Fernando Sampaio, Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Matheus Martins estão na roça
Ator foi vetado da Prova do Fazendeiro, e não poderá escapar da berlinda do reality Rural da Record
'Etâ Mundo Melhor!': Estela e Túlio se beijam
Enfermeira demonstra interesse pelo rapaz que salvou a vida dela
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.