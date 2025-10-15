Ana Maria Braga chora com Carolina Dieckmann no Mais VocêReprodução/TV Globo

Rio - Ana Maria Braga se emocionou com a presença de Carolina Dieckmmann no "Mais Você" desta quarta-feira (15). A apresentadora relembrou o tratamento contra o câncer no início dos anos 2000, quando precisou raspar a cabeça. Ela foi surpreendida pela atriz em uma participação no filme da Xuxa. Na época, Carolina estava no ar na novela "Laços de Família", em que interpretou a personagem Camila, diagnosticada com leucemia.
"Ela chegou com um vaso na mão de orquídeas e ela veio no meu encontro. Eu nunca tinha encontrado com ela e ela veio falar comigo porque ela estava interpretando um papel na novela, naquela época, no ano 2000. Ela tinha raspado a cabeça também, que nem eu. Nunca consegui retribuir a altura aquele gesto, nunca mais esqueci", disse Ana, relembrando o papel de Carol em "Laços de Família".
"Foi tão significativo para mim porque você veio do nada. Acho que você se reconheceu em mim quando raspou a cabeça para o seu personagem e, naquela novela, você modificou um Brasil inteiro porque você conseguiu motivar as pessoas a doarem medula", completou.
A apresentadora disse que, para ela, mudou o olhar da Globo a partir daí: "Você chegou e eu tenho aquela orquídea no meu coração para sempre. Obrigada". Ana retribuiu o carinho ao entregar flores para a atriz, que ficou visivelmente emocionada e chorou.
 