Nizam e Fernando discutem na sede da FazendaReprodução/Record

Publicado 15/10/2025 14:48 | Atualizado 15/10/2025 14:49

O clima ficou tenso em “A Fazenda 17” após uma madrugada marcada por uma briga explosiva entre Nizam e Fernando Sampaio, nesta quarta-feira (15). O desentendimento começou logo depois da formação da roça e o conflito ganhou proporções ainda maiores fora do reality. Horas após a discussão, a equipe de Nizam publicou nas redes sociais mensagens antigas e picantes enviadas por Fernando, atendendo a um pedido feito pelo ex-BBB durante a briga.

Durante o bate-boca, Fernando acusou Nizam de combinar votos e manipular o jogo. O ator provocou: "Riquinho, otário! Você tem tanta coisa que só tem dinheiro. É tão rico." Nizam disse: "Eu não preciso de joguinho sujo. Quando erro, eu assumo. Dinheiro é a única coisa que eu não tenho, mas tenho amor, coisa que você não sabe o que é."

A discussão se intensificou e Fernando disparou mais uma provocação: "Falar do corpo de mulher você sabe. Tá cancelado lá fora e vai sair pior ainda."



Foi então que Nizam afirmou que o rival já havia mandado mensagens para ele antes do programa e lançou um desafio diante das câmeras: "Quer que eu peça pra minha equipe mostrar os directs que você me manda toda hora? Tem certeza?".

Nas mensagens expostas, Fernando reagiu a alguns stories e fez comentários ousados sobre as fotos de Nizam, como "Que que é isso, papai", "Seu lindo", "Genética boa é outra coisa" e "Eu estava aplaudindo esse braço fibrado".

A publicação veio acompanhada de “Obsessed”, de Mariah Carey, com a legenda: "Why are you so obsessed with me? (Por que você está tão obcecado por mim?)", em tom de deboche.