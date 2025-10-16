Flávia Alessandra detalha desafios de gravar cena em caixão em 'Êta Mundo Melhor!'Reprodução / Instagram
"É muito difícil gravar esse tipo de cena. Tem que ter controle da mente, respiração, claustrofria", disse a atriz enquanto estava dentro do caixão cercado de flores. Ao se deparar com a lápide da personagem, com sua foto, Flávia acrescentou: "É bom que a gente vai normalizando o processo da morte."
Em publicação acompanhada de fotos e vídeos, Flávia comentou: "Fingir a própria morte, ser velada e assistir ao próprio enterro… Êta! Quanta potência existe na arte! Que loucura é participar dessas entregas e poder criar cenas assim, tão intensas, com leveza e concentração. Dá-lhe controle emocional, presença e jogo de cintura… Agora bora enterrar a Sandra porque daqui a pouco ela levanta, viva e louca."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.