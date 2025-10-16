Ana Maria Braga e João Gomes no 'Mais Você'Reprodução / TV Globo
Enquanto servia o café, Ana percebeu que João estava sentado com a cadeira afastada da mesa. Sem hesitar, ela disparou: "Sente direito na mesa". Surpreso, o artista questionou: "Como é que eu vou sentar?". A apresentadora então explicou: "Chega mais perto". O cantor, porém, levou a instrução ao pé da letra e acabou puxando a cadeira até ficar bem próximo dela. Ana Maria caiu na risada, e o Louro Mané brincou: "Aí… coladinho! Assim que é legal!".
A cena repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. Muitos elogiaram o bom humor e a espontaneidade do momento, e destacaram a inocência de João Gomes. "O quanto eu ri da inocência do João Gomes" e "Que cara simples e gente boa" foram alguns dos comentários no X (antigo Twitter).
Por outro lado, houve quem considerasse a atitude da apresentadora inadequada. "Que bacana ele não ter percebido a falta de educação dela. Assim sem querer fez ficar ainda mais feio pra ela, escreveu um internauta. Outro afirmou: “Se fosse eu, levantava na hora e ia embora só pelo abuso".
Ana Maria Braga mandando o João Gomes sentar direito e ele obedecendo como se fosse neto e vó kkkkkkkkkkk#MaisVocê pic.twitter.com/HfoWrQajkg— Matheus (@matheuscaseca) October 16, 2025
