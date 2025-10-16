Marco Aurélio planeja fugir do país após descoberta de fraudes em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Publicado 16/10/2025 14:35

Rio - Os desvios cometidos por Marco Aurélio (Alexandre Nero) na TCA jamais passaram despercebidos por Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo". Dessa vez, mesmo após a morte da dona dsa empresa, os crimes do executivo voltarão a assombrar o conselho da companhia e ele planejará fugir do país com Leila (Carolina Dieckmann).

Consuelo (Belize Pombal), atualmente uma das diretoras da TCA, se deparará com uma série de documentos comprometedores que revelam cifras milionárias desviadas por Marco Aurélio. Diante da gravidade do que encontra, ela decide agir. “Eu não vou descobrir uma coisa dessas e ficar calada, não. Nem pensar”, afirma a executiva, decidida a iniciar uma auditoria interna para apurar os fatos.



A descoberta rapidamente chega aos ouvidos do conselho administrativo, e a repercussão é imediata. Os herdeiros da empresa não demoram a defender providências enérgicas e a possibilidade de levar o caso às autoridades. “Isso aqui é crime, e crime é caso de polícia”, declara Afonso (Humberto Carrão), ao tomar conhecimento das irregularidades.



