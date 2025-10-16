Kami não consegue se envolver com Ryan após sofrer abuso - Divulgação/Globo

Publicado 16/10/2025 16:04

Rio - O clima entre Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) vai esquentar no capítulo desta quinta-feira (16) em "Dona de Mim". Os dois irão para a casa da mãe (Lorenzo Reis) após a jovem ser atacada em um podcast ao falar sobre o abuso sexual que sofreu.

O ex-casal vai se beijar no sofá, mas o trauma não deixará Kami se entregar ao rapaz. "Não quero nem com calma, nem com pressa. Não estou pronta pra isso, pra nada. Agora preciso entender quem eu sou. Preciso aprender a me amar primeiro", afirma ela.

Apaixonado pela mãe de seu filho, Ryan promete aguardar o tempo que for necessário para ficar novamente com Kami. "Claro. Te dou todo o tempo do mundo. No dia que você quiser, no momento em que você achar que está preparada, eu vou estar aqui. Já te esperei sete anos. Espero mais se precisar", diz ele.