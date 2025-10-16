Kami não consegue se envolver com Ryan após sofrer abuso Divulgação/Globo
'Dona de Mim': Kami trava em momento íntimo com Ryan
Mãe de Dedé enfrenta o trauma de ter sido vítima de abuso sexual
Ana Maria Braga dá bronca em João Gomes ao vivo: 'Sente direito na mesa'
Cantor participou do 'Mais Você', desta quinta-feira (16)
'Vale Tudo': Marco Aurélio tenta fugir após descoberta de fraudes
Consuelo descobre fraude e desafia executivo: 'Eu não vou ficar calada'
Flávia Alessandra comenta experiência de gravar cena no caixão em 'Êta Mundo Melhor!': 'Loucura'
Personagem da atriz forjou a própria morte na trama das 18h da TV Globo
Após barraco com Fernando na 'Fazenda', equipe de Nizam expõe prints: 'Obsecado por mim?'
'Seu lindo' e 'genética boa' foram alguns dos comentários enviados nos directs expostos
Ana Maria se emociona com Carolina Dieckmmann e recorda gesto de carinho: 'Nunca mais esqueci'
No 'Mais Você', apresentadora chora ao relembrar quando ganhou flores da atriz, no início de 2000, época que tratava um câncer
