Carol Lekker discutiu com Gaby Spanic em ’A Fazenda’Reprodução de Vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Horas antes de mais uma eliminação em "A Fazenda 17", Carol Lekker se desentendeu com Gabi Spanic na cozinha da sede na tarde desta quinta-feira (16). A briga teve início quando a miss bumbum relembrou o selinho dado em Yoná Sousa na última festa do reality show
fotogaleria
Carol e Gaby protagonizaram briga na cozinha - Reprodução de Vídeo
Gaby Spanic respondeu provocações de Carol Lekker - Reprodução de Vídeo
Carol Lekker discutiu com Gaby Spanic em 'A Fazenda' - Reprodução de Vídeo
"Você é mentirosa, a sua acusação é uma mentira", disparou Carol. "Se você dá um beijo sem consentimento, isso é um agravante", respondeu a atriz. A miss bumbum se alterou e começou a se defender. 
"Isso aí é o que nós vamos ver quando sair daqui. Agora não diga que eu cometi aqui uma agressão, um abuso e não fui expulsa. Você não está em um reality show de esquina, você está em um gigante brasileiro", disse ela. 
Na sequência, Carol falou sobre a eliminação de Gaby Spanic do reality mexicano "La Casa de los Famosos", em 2021. "Saiu cancelada do outro programa porque é falsa. Se bobear, mentiu também. Nenhum programa mantém uma pessoa assim. Se bobear, você fez o mesmo que fez aqui, porque só dá expulsão quando mente ou faz algo sério", cogitou. 