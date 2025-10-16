Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) celebram sua união com amigos e familiaresGlobo/Estevam Avellar

Rio -  No último capítulo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10), Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) selam o amor em uma cerimônia repleta de emoção. Familiares e amigos da Vila Isabel e da Paladar se reúnem para o momento, entre eles Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Marisa (Rejane Faria), Pascoal (Leandro Leo), Gilda (Letícia Vieira) e Bartolomeu (Luís Melo).
Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) celebram sua união com amigos e familiares - Globo/Estevam Avellar
Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) oficializam o amor - Globo/Estevam Avellar
Ivan espera ansioso no altar, enquanto Raquel surge com um elegante vestido de noiva. Após a troca das alianças, o casal celebra a união com uma grande festa embalada pelo grupo Os Garotin, que anima os convidados e transforma o evento em uma grande comemoração.

Cecília e Laís oficializam o amor

O episódio final também marca um momento especial para Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), que oficializam o relacionamento em uma cerimônia intimista na pousada, cercadas por amigos e familiares. A filha do casal, Sarita (Luara Telles), entra com as alianças e surpreende com uma declaração comovente, emocionando todos os presentes.