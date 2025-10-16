Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) celebram sua união com amigos e familiares - Globo/Estevam Avellar

Publicado 16/10/2025 20:18 | Atualizado 16/10/2025 20:19

Rio - No último capítulo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10), Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) selam o amor em uma cerimônia repleta de emoção. Familiares e amigos da Vila Isabel e da Paladar se reúnem para o momento, entre eles Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Marisa (Rejane Faria), Pascoal (Leandro Leo), Gilda (Letícia Vieira) e Bartolomeu (Luís Melo).