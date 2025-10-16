Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) celebram sua união com amigos e familiaresGlobo/Estevam Avellar
Ivan espera ansioso no altar, enquanto Raquel surge com um elegante vestido de noiva. Após a troca das alianças, o casal celebra a união com uma grande festa embalada pelo grupo Os Garotin, que anima os convidados e transforma o evento em uma grande comemoração.
Cecília e Laís oficializam o amor
O episódio final também marca um momento especial para Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), que oficializam o relacionamento em uma cerimônia intimista na pousada, cercadas por amigos e familiares. A filha do casal, Sarita (Luara Telles), entra com as alianças e surpreende com uma declaração comovente, emocionando todos os presentes.
