Matheus é eliminadoReprodução / X

Publicado 14/11/2025 09:37

Rio - Matheus Martins foi o eliminado de "A Fazenda 17", da Record, na noite desta quinta-feira (13). Ele teve 28,95% dos votos do público e acabou levando a pior na roça contra Carol Lekker e Toninho.

Após o anúncio da eliminação, Matheus revelou para quem vai sua torcida. "Para a Maria. É uma pequena mulher de estatura, mas é uma grande mulher de coração. Vai para os embates, não tem medo de jogar, não tem medo de prova". Ele acredita que a peoa ou Wallas podem vencer o programa.

Matheus Martins entrou no reality como infiltrado junto com Carol no reality, mas os dois caíram tanto no gosto do público que conquistaram lugar fixo na atração. O agora ex-peão fez par romântico com Duda, mas acabou com tudo quando ela contou que Wallas havia pedido um selinho para ela em uma festa.