XamãReprodução / Instagram
O cantor aproveitou para elogiar a companheira pelo apoio no processo de adaptação à atuação. "Ela é incrível. Me ajudou muito nesse período de adaptação. A captar os personagens e entender a percepção de leitura. Me ajuda muito. Com certeza a repercussão positiva que eu tive com a atuação ela é responsável por isso também", declarou.
Ainda na atração, o cantor acabou surpreendido por uma declaração enviada por Sophie ao programa. A atriz reforçou o carinho pelo parceiro e destacou a parceria dos dois. "Sophie, você é o meu amor, me apaixono por você todos os dias", iniciou Xamã ao responder ao recado dela. "Por todas as suas versões e cabelos. É um prazer estar com você, um privilégio estar ao seu lado, ver suas conquistas, e você me ajudando nessa minha carreira de atuação", completou.
O casal, que assumiu o namoro em 2024, chegou a enfrentar uma breve separação no início deste ano. Sophie confirmou o término à época. Meses depois, os dois apareceram juntos em Paris, sinalizando a reconciliação. Apesar da visibilidade, Xamã e Sophie optam por manter o relacionamento de forma reservada, sem grande exposição nas redes sociais.
