Publicado 14/11/2025 13:51 | Atualizado 14/11/2025 13:52

Rio - Xamã falou abertamente sobre seu relacionamento com Sophie Charlotte ao participar do "Mais Você", da TV Globo, nesta sexta-feira (14). O cantor reconheceu que já sentiu ciúmes da atriz e explicou como o casal lida com o assunto.

A sinceridade surgiu quando Ana Maria Braga perguntou sobre a convivência entre Sophie e Romulo Estrela nos bastidores de "Três Graças", novela das 21h, em que os dois contracenam como par romântico. "Eu já fiquei, mas tem muito respeito. A gente se conhece bastante. O Rômulo é um cara muito da hora", afirmou o artista.

Durante a entrevista, Xamã também recordou como o romance com Sophie começou nos bastidores de "Renascer" (2024). Ele contou que o interesse cresceu aos poucos, enquanto ambos ainda trabalhavam no remake. "Nessa época a gente estava flertando. Mas no início das gravações não. A gente ficou um tempo fazendo as cenas e se conhecendo mais", disse.



O cantor aproveitou para elogiar a companheira pelo apoio no processo de adaptação à atuação. "Ela é incrível. Me ajudou muito nesse período de adaptação. A captar os personagens e entender a percepção de leitura. Me ajuda muito. Com certeza a repercussão positiva que eu tive com a atuação ela é responsável por isso também", declarou.



Ainda na atração, o cantor acabou surpreendido por uma declaração enviada por Sophie ao programa. A atriz reforçou o carinho pelo parceiro e destacou a parceria dos dois. "Sophie, você é o meu amor, me apaixono por você todos os dias", iniciou Xamã ao responder ao recado dela. "Por todas as suas versões e cabelos. É um prazer estar com você, um privilégio estar ao seu lado, ver suas conquistas, e você me ajudando nessa minha carreira de atuação", completou.



O casal, que assumiu o namoro em 2024, chegou a enfrentar uma breve separação no início deste ano. Sophie confirmou o término à época. Meses depois, os dois apareceram juntos em Paris, sinalizando a reconciliação. Apesar da visibilidade, Xamã e Sophie optam por manter o relacionamento de forma reservada, sem grande exposição nas redes sociais.