César Tralli dividiu com os seguidores bastidores do ’Jornal Nacional’Reprodução/Instagram
César Tralli compartilha bastidores do 'Jornal Nacional'
Apresentador mostrou a cabine de comando da atração da TV Globo
Xamã admite ciúmes de Sophie Charlotte e relembra início do romance
Cantor participou do 'Mais Você', desta sexta-feira (14)
'A Fazenda 17': Matheus Martins é eliminado com 28,95% dos votos
Ele disputava a roça com Carol Lekker e Toninho
Ex-BBBs são confirmadas na 4ª temporada de 'Túnel do Amor'
Thais Braz, Sarah Andrade e Paula Freitas estão confirmadas na atração
Rita Batista deixa o 'É de Casa' e integra elenco de nova novela da Globo
Apresentadora encerra fase no matinal e inicia preparação para 'A Nobreza do Amor'
Viviane Araujo é confirmada no elenco de 'Três Graças'
Atriz retoma parceria com Aguinaldo Silva em nova novela das 21h da Globo
