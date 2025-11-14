César Tralli dividiu com os seguidores bastidores do ’Jornal Nacional’ - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 19:36

Rio - César Tralli, de 54 anos, divulgou um vídeo nesta sexta-feira (14) mostrando o trabalho dos profissionais por trás das câmeras para colocar o "Jornal Nacional" no ar. O apresentador assumiu a bancada da atração no dia 3 de novembro, substituindo William Bonner.

"Decolagem Autorizada?! Um passeio hoje pela cabine de comando do 'JN'. Toda honra e toda alegria de apresentar para você a nossa super piloto, Cida! Essa Cida sabe muito! E como dizia minha mãe: 'manda quem pode e obedece quem tem juízo'!", afirmou o jornalista.

"Meu novo cantinho… na firma! Renata e equipe me receberam com todo carinho e afeto. Sou muito grato, muito mesmo, à toda essa energia boa e poderosa…", escreveu o apresentador, exibindo um tour pela nova mesa de trabalho.