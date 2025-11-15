Belo e Rayane Figliuzzi - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2025 08:38 | Atualizado 15/11/2025 08:46

Rio - Rayane Figliuzzi surpreendeu os colegas de "A Fazenda 17" ao contar que faturou R$ 80 mil no mesmo dia em que o relacionamento com Belo se tornou público. A influenciadora explicou que o lucro veio de um daily, perfil privativo no Instagram, criado justamente para atender à curiosidade gerada após a primeira aparição ao lado do cantor.

Durante a conversa no confinamento, Rayane relembrou o momento que marcou a virada em sua exposição pública, ocorrido no cruzeiro "Belo em Alto-Mar". "Ano passado foi tudo. A gente assumiu nosso relacionamento, de estar junto, no navio dele. Eu cheguei de helicóptero, ele chegou um dia antes. Começou o burburinho e aí me lançou na mídia", afirmou.Sabendo que a notícia teria repercussão imediata, ela colocou o acesso ao daily por R$ 19,90. O resultado veio em poucas horas. "Eu fiz R$ 80 mil em um dia", disse. Segundo Rayane, o interesse estava concentrado em saber detalhes da viagem e da nova relação. "Pagavam só pra saber o que eu estava fazendo no navio com o Belo, naquele dia o curioso queria saber quem é a namorada do Belo", contou.A influenciadora acrescentou que a decisão tinha respaldo estratégico, já que o anúncio do namoro criaria uma onda de atenção. "Eu fiz [colocar o valor no daily] porque ia ser novidade, depois que eu virasse namorada do Belo...", justificou.