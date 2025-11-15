Luis Ricardo comanda especial do programa Viva a Noite no SBT - Reprodução / SBT

Luis Ricardo comanda especial do programa Viva a Noite no SBTReprodução / SBT

Publicado 15/11/2025 10:33 | Atualizado 15/11/2025 10:35

Rio - Nesta sexta-feira (14), o SBT exibiu o especial do programa "Viva a Noite", comandado por Luis Ricardo e João Liberato, filho de Gugu (1959-2019), que apresentou o programa por 10 anos. O retorno do icônico formato dos anos 80 e 90 gerou forte repercussão nas redes sociais.

fotogaleria

No X, antigo Twitter, o público enalteceu a atração. Um internauta escreveu: "Linda a homenagem ao saudoso Gugu. Parabéns aos envolvidos, Luis Ricardo e João Augusto". Outro destacou a nostalgia: "Nossa, quanta nostalgia! Durante a minha infância nos anos 80 e início dos anos 90 eu amava assistir. Viva A Noite com o Gugu Liberato!".Outros comentários exaltaram a condução de Luis Ricardo e a pediram a volta do programa para a grade oficial da emissora: "O Viva A Noite merece ser fixado às sextas-feiras. A direção é excelente, o programa com a dosagem certa e Luiz Ricardo deu o nome. Merece essa oportunidade de ser apresentador desse novo formato. Uma bela surpresa nessa reta final de ano. Melhor acerto da gestão até aqui", escreveu um terceiro. "Que felicidade ver o SBT assim, fazendo o que sabe fazer com excelência e alegria", acrescentou mais um. Outro acrescentou: "Bom demais o revival do Viva A Noite. Merece mais edições mais cedo. Faz acontecer, SBT!".O especial manteve a essência que marcou gerações, combinando quadros clássicos com versões renovadas. João Augusto Liberato assumiu o comando de "Rambo Brasileiro", que foi um dos maiores sucessos da história do programa. Também voltaram os quadros "Quem é a Mãe do Artista?", "Desenhe", "Acerte e Ganhe", "Prova da Bexiga" e "Declaração de Amor".A atração contou com participações de Rita Cadillac, Gretchen, Virginia Nowicki, Sylvinho Blau-Blau, Netinho de Paula e Trem da Alegria. A abertura foi uma homenagem a Gugu Liberato, com Luis Ricardo interpretando canções eternizadas pelo apresentador, incluindo "Docinho Docinho", "Bota Talquinho", "Pega o Meu Peru" e "Baile dos Passarinhos".