Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ney MatogrossoReprodução do Instagram

Publicado 27/11/2025 10:41

Rio - Artistas como Caetano Veloso, Ney Matogrosso e Ana Castela vão se apresentar na 32ª edição do Prêmio Multishow, que homenageará Gilberto Gil. Sob o comando de Tadeu Schmidt e Kenya Sade, o evento acontecerá dia 9 de dezembro, no Rio, e será exibido na íntegra pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

Ana Castela e Roberta Miranda serão as representantes do sertanejo, e Filipe Ret, do rap e trap. Marina Sena levará a sonoridade do novo pop para a celebração. Ritmos regionais também estão confirmados com o forró e o piseiro, com João Gomes e Mestrinho, que se unem ao MPB contemporâneo de Jota.Pê.

Thalles Roberto representará o gospel e, a paraense Gaby Amarantos, o tecnobrega. Ícones da música, Ney Matogrosso, Caetano Veloso e Gilberto Gil também subirão ao palco.

